На АЭС «Темелин» отключен второй энергоблок

Сотрудники хотят отрегулировать горизонтальную линию турбины, которая позволяла ей смещаться после прогрева. Нынешняя настройка имеет небольшой зазор, что и стало причиной недавнего усиления тряски турбины, из-за которой во вторник станция на несколько часов прекратила выработку электроэнергии.



«Это заранее объявленное и запланированное мероприятие, которое не повлияет на подачу электроэнергии», — сказал Свитак об отключении. В последние дни персонал Темелина был вынужден отключить второй энергоблок из-за усиления тряски. «Проверки, которые мы впоследствии провели, показали необходимость корректировки зазоров. Мы ожидаем, что регулировка стабилизирует тряску до рабочих значений», — сказал Свитак. Ранее он говорил, что тряска является частью работы всех вращающихся механизмов.



В этом году электростанция «Темелин» выработала 8,9 ТВтч электроэнергии по сравнению с 16 ТВтч за весь прошлый год. В этом году завод инвестирует в модернизацию 4,1 миллиарда чешских крон.