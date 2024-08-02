В этом году подготовка первоклассника в школу обойдется в 5 000 крон

39-летняя Яна из Праги отправит своего единственного сына в школу всего через месяц. Она уже знает, что подготовка будет не самой дешевой, она постепенно знакомится с ценниками на предметы, необходимые первоклассникам для начала образования. «Мы планируем уложиться примерно в 4 500. Если кто-то покупает очки или учебники, то расходы выше», — говорит она.





Как выяснилось, оценка Яны довольно оптимистична. По данным ритейлеров и операторов крупных супермаркетов, цена полного комплекта одежды от портфеля до художественных принадлежностей в этом году не должна превышать 5 000 крон. Таким образом, родители смогут заплатить за подготовку к школе столько же, сколько и в прошлом году. «Цены сопоставимы с прошлым годом», — сказала Рената Майерль из сети магазинов Kaufland. О такой же стратегии сообщают и сети Globus и McPen.





«Важнее всего качество рюкзаков, сумок и ручек, а они, как правило, брендированы», — сказала ČT Анета Турновска, представитель сети Globus.





Однако для многих семей покупка школьных принадлежностей означает значительный удар по семейному бюджету, поэтому многие города оказывают родителям финансовую поддержку в приобретении принадлежностей. В Усти-над-Лабем, например, муниципалитет выделяет 2 000 крон. «С 2012 года город выделяет средства всем начальным школам, учрежденным городом, и школы покупают необходимое оборудование для первоклассников», — описывает эту систему представительница города Романа Макова.





Аналогичная проблема существует и в Брно, где вместо наличных денег первоклассники получают от муниципалитета пакет со школьными принадлежностями и другими мелкими предметами. «Мы выбрали содержимое пакетов, основываясь на опыте предыдущих лет и после консультаций с представителями школ. В этом году дети получат, например, рюкзак со светоотражающими нитями, мелки, акварельные краски, точилку для карандашей, другие мелкие предметы и блокнот с творческими заданиями», — сказал Филип Понучалек, пресс-секретарь мэрии Брно.





Помимо муниципалитетов или городских округов, помощь оказывают и соседи. Например, в Праге несколько муниципальных округов собирают сохранившиеся портфели, чтобы ими могли воспользоваться менее обеспеченные люди. Они могут забрать их непосредственно у чиновников, например, в Праге 6 или 7. «С начала августа, как и каждое лето, мы организуем сбор портфелей и школьных принадлежностей прямо в мэрии. Собранные вещи будут переданы семьям, для которых покупка школьных принадлежностей в начале учебного года является серьезным финансовым бременем», — рассказала ČT заместитель мэра Гана Шишкова.