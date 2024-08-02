Министр регионального развития Иван Бартош может покинуть свой пост из-за проблем с цифровизацией строительства

Перед началом оцифровки 1 июля Бартош заверил депутатов от коалиции, что система готова и что ошибки, которые будут сопутствовать ее запуску, будут исправлены. Теперь министерство заявляет, что хочет решить проблемы до конца летних каникул.





«Я полагаю, что министр Бартош сдержит свое слово и к концу августа система будет работать идеально. Если же нет, то я ожидаю, что министр возьмет на себя личную ответственность за это», — сказал Ян Якоб, председатель парламентского клуба TOP 09.





Если цифровые системы не заработают и в сентябре, то, по словам председателя клуба KDU-ČSL Алеша Дуфека, переговоры о будущем Бартоша в правительстве будут уместны. Марек Бенда, глава клуба ODS, также назвал конец августа вехой для дальнейших шагов.





В последние несколько месяцев оцифровка управления строительством сопровождается осложнениями. Еще осенью прошлого года Управление по защите конкуренции (ÚOHS) отменило ключевой тендер по выбору поставщика технологий. Впоследствии министерство заключило прямой контракт с фирмой InQool, выигравшей тендер, в более ограниченном масштабе. Однако Управление также сочло этот шаг ошибкой и дало министерству Бартоша четыре месяца на ее исправление. Срок истекает 23 сентября. После этого InQool больше не сможет работать над системой в рамках контракта.





Министерство регионального развития представило последнее крупное обновление системы в конце июля. Но муниципальные чиновники утверждают, что это не принесло существенной пользы, и система больше не пригодна для использования с их точки зрения.





Оппозиция требует отставки министра





Парламентская оппозиция требует отставки Бартоша. «Такая надежная система должна быть протестирована. Невозможно проверить ее в реальном режиме работы», — заявил в ходе теледебатов Патрик Нахер, член движения ANO. По его словам, Бартош должен нести ответственность за ошибки, допущенные им после того, как он решил переработать закон, который изначально был принят правительством, возглавляемым ANO.





Радим Фиала, глава клуба SPD, например, назвал оцифровку строительных процессов «крупнейшим ИТ-поражением с 1989 года». Он хотел бы обсудить, как решить эту проблему, на внеочередной парламентской сессии. Но другие по-прежнему сдержанно относятся к такому шагу. По словам Нахера, встреча имеет смысл, когда речь идет об утверждении поправки к закону о строительстве.





Бартош неоднократно заявлял, что не собирается уходить в отставку. По его словам, это ничего не решит. Но в пятницу он извинился в социальной сети X за свои ошибки при внедрении цифровых технологий.





«Я признаю, что время, необходимое чиновникам для освоения системы, было очень коротким, даже учитывая имеющиеся возможности. Основываясь на отзывах, мы сейчас проводим еще одну серию тренингов и вебинаров», — сказал Бартош.





Если министерству не удастся устранить проблемы, это может иметь серьезные последствия для экономики. Например, по данным Союза городов и муниципалитетов, нынешние трудности уже могут привести к задержке выдачи около 13 000 разрешений на строительство на сумму 100 миллиардов чешских крон.





