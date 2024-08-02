Федерация еврейских общин: Количество антисемитских выступлений в Чехии выросло на 90% в прошлом году

Об этом говорится в опубликованном сегодня ежегодном отчете Федерации. Однако организация также сообщила, что Чешская Республика остается безопасной страной для еврейской общины.





«Антисемитизм уже давно существует, особенно в виртуальной среде», — заявила Федерация еврейских общин. По ее данным, 98% от общего числа антиеврейских выступлений приходится на онлайн-пространство. В прошлом году организация не зафиксировала ни одного случая нападения с применением насилия, но за последние пять лет было зарегистрировано два — в 2020 и 2021 годах.





«Что касается содержания антисемитских инцидентов, то в 2023 году преобладала категория ложных, дегуманизирующих, демонизирующих, вульгарных или стереотипных заявлений и теорий заговора», — пишут составители ежегодного отчета. Кроме того, Федерация еврейских общин также отметила проявления так называемого нового антисемитизма, то есть антиеврейской ненависти, направленной против Израиля. Их количество выросло на 208 процентов по сравнению с прошлым годом и составило около трети от общего числа.





На направленность антисемитских высказываний влияли как внешние, так и внутренние события. В течение всего года в интернете появлялись антиеврейские сообщения, связанные с российским вторжением в Украину или ослабевающей пандемией ковид-19. «Сразу после 7 октября по всему миру прокатилась взрывная волна антисемитизма, которая сильно затронула и Чешскую Республику», — говорится в сообщении.