В Либерце процветает торговля людьми. Женщина предстала перед судом за предложение секс-услуг несовершеннолетними
6 августа 2024
08:00
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Прокурор предлагает восемь с половиной лет тюрьмы для женщины, которая в понедельник предстала перед Либерецким областным судом. Предполагается, что в течение как минимум двух лет она предлагала школьниц заинтересованным лицам для секса и оральных игр и заставляла их записывать эротические видео или фотографии, а затем продавала их. Ей предъявлены обвинения в торговле людьми, а также в производстве и продаже детской порнографии.
26-летняя женщина предлагала платные услуги молодых девушек через сайт эротических знакомств amateri.com, где она представлялась под разными псевдонимами. Тем, кто проявлял интерес, она отправляла телефонный контакт, а затем договаривалась о дальнейших действиях через WhatsApp.
«Вместо себя она предлагала клиентам несовершеннолетних. Она сама устанавливала цену, а затем собирала деньги за сексуальные услуги наличными или переводила их на банковский счет», — сказала прокурор Ивана Плшкова.
Мужчины особенно интересовались девушками в регионах Либерец и Яблонец, а также в Праге, Млада-Болеславе и Теплице.
Девушка за тысячу, видео за сто
Она якобы брала от 1 000 до 5 000 крон за одну девушку. Чаще всего заинтересованные лица приезжали за девушками на машинах в условленное место, например, однажды для совершения полового акта использовался грузовой отсек автомобиля, припаркованного на обочине, в другой раз она передала девочку своему закадычному другу.
Согласно обвинительному заключению, она также снимала на видео или фотографировала девочек, ощупывая их и мастурбируя. Она даже снимала свою несовершеннолетнюю сестру. Затем она продавала отснятый материал через WhatsApp или другой мессенджер по цене от 100 до 1 000 крон.
Деньги, полученные от продажи девушек или видео, она использовала исключительно для собственных нужд, чаще всего покупая наркотики или проигрывая их в игровых автоматах. Также утверждается, что женщина избивала девочек.
Обычно она использовала для оказания сексуальных услуг несовершеннолетних, сбежавших из учебного заведения, и притворялась, что хочет им помочь. Например, перевозила их куда-то или заботилась о них, когда они звонили ей как ранее знакомые, потому что попали в беду. Однако, прочитав показания жертв, выяснилось, что она была агрессивна и избивала девушек.
«Она нигде не работала, не пыталась обеспечить средства к существованию своей несовершеннолетней дочери, а обеспечивала себя за счет оказания сексуальных услуг. Она не скрывала, что продает девочек, что неоднократно повторялось в защищенной переписке», — рассказала прокурор в своем заключительном слове, добавив, что ей хорошо известен возраст девочек.
Подсудимая подтвердила это в суде, заявив, что это была просьба ее сообщника. «Он хотел, чтобы я приводила девочек помладше, сказал, что им вполне может быть меньше 15 лет. Он сказал, что договорится с ними, чтобы я не беспокоилась об этом. Он не сказал мне, что он собирается с ними делать», — сказала женщина. В суде она также признала свою вину и не захотела ничего добавлять к обвинениям.
Вместе с обвиняемой женщиной в понедельник перед судом предстал и ее сообщник, обвиняемый в тех же преступлениях. Однако рассмотрение его дела было отложено из-за болезни адвоката.
Суд не стал выносить приговор, так как хочет провести очную ставку с другими обвиняемыми. Женщине грозит срок от пяти до 12 лет, а кроме того, некоторые из девушек хотят получить компенсацию за свои лишения в размере полуторакратной средней зарплаты в 2023 году, что составляет более 700 000 крон для каждой из них. В понедельник суд принял решение только о сроке содержания обвиняемых под стражей.
Мужчины, которые заказывали несовершеннолетних девочек, также не избегут судебного преследования.
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