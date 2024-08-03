В Либерце процветает торговля людьми. Женщина предстала перед судом за предложение секс-услуг несовершеннолетними

26-летняя женщина предлагала платные услуги молодых девушек через сайт эротических знакомств amateri.com, где она представлялась под разными псевдонимами. Тем, кто проявлял интерес, она отправляла телефонный контакт, а затем договаривалась о дальнейших действиях через WhatsApp.





«Вместо себя она предлагала клиентам несовершеннолетних. Она сама устанавливала цену, а затем собирала деньги за сексуальные услуги наличными или переводила их на банковский счет», — сказала прокурор Ивана Плшкова.





Мужчины особенно интересовались девушками в регионах Либерец и Яблонец, а также в Праге, Млада-Болеславе и Теплице.





Девушка за тысячу, видео за сто





Она якобы брала от 1 000 до 5 000 крон за одну девушку. Чаще всего заинтересованные лица приезжали за девушками на машинах в условленное место, например, однажды для совершения полового акта использовался грузовой отсек автомобиля, припаркованного на обочине, в другой раз она передала девочку своему закадычному другу.





Согласно обвинительному заключению, она также снимала на видео или фотографировала девочек, ощупывая их и мастурбируя. Она даже снимала свою несовершеннолетнюю сестру. Затем она продавала отснятый материал через WhatsApp или другой мессенджер по цене от 100 до 1 000 крон.





Деньги, полученные от продажи девушек или видео, она использовала исключительно для собственных нужд, чаще всего покупая наркотики или проигрывая их в игровых автоматах. Также утверждается, что женщина избивала девочек.





Обычно она использовала для оказания сексуальных услуг несовершеннолетних, сбежавших из учебного заведения, и притворялась, что хочет им помочь. Например, перевозила их куда-то или заботилась о них, когда они звонили ей как ранее знакомые, потому что попали в беду. Однако, прочитав показания жертв, выяснилось, что она была агрессивна и избивала девушек.





«Она нигде не работала, не пыталась обеспечить средства к существованию своей несовершеннолетней дочери, а обеспечивала себя за счет оказания сексуальных услуг. Она не скрывала, что продает девочек, что неоднократно повторялось в защищенной переписке», — рассказала прокурор в своем заключительном слове, добавив, что ей хорошо известен возраст девочек.





Подсудимая подтвердила это в суде, заявив, что это была просьба ее сообщника. «Он хотел, чтобы я приводила девочек помладше, сказал, что им вполне может быть меньше 15 лет. Он сказал, что договорится с ними, чтобы я не беспокоилась об этом. Он не сказал мне, что он собирается с ними делать», — сказала женщина. В суде она также признала свою вину и не захотела ничего добавлять к обвинениям.

Вместе с обвиняемой женщиной в понедельник перед судом предстал и ее сообщник, обвиняемый в тех же преступлениях. Однако рассмотрение его дела было отложено из-за болезни адвоката.





Суд не стал выносить приговор, так как хочет провести очную ставку с другими обвиняемыми. Женщине грозит срок от пяти до 12 лет, а кроме того, некоторые из девушек хотят получить компенсацию за свои лишения в размере полуторакратной средней зарплаты в 2023 году, что составляет более 700 000 крон для каждой из них. В понедельник суд принял решение только о сроке содержания обвиняемых под стражей.





Мужчины, которые заказывали несовершеннолетних девочек, также не избегут судебного преследования.