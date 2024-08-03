Полиция в Чехии арестовала более десяти человек из-за коррупции при госзаказах
6 августа 2024
12:30
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Во вторник, 6 августа, полицейские операции прошли в четырех регионах Чехии в связи с подозрением в оказании влияния на государственные контракты, налоговых правонарушениях и коррупции. В Генпрокуратуре подтвердили, что правоохранители задержали более десяти человек, в том числе мэра Хомутова Марека Грабача (АNО). Прокуроры пообещали раскрыть подробности дела позже.
Камил Марек, пресс-секретарь полиции Устецкого края, сообщил об операции без каких-либо подробностей.
«Я могу подтвердить, что полиция работает в ряде мест нашего региона. Вмешательство касается экономических преступлений при заключении государственных контрактов. Дополнительную информацию сообщит областная прокуратура», — сказал он.
Заместитель представителя Катерина Душова сообщила, что вмешательство происходит с утра вторника в четырех регионах: Устецком, Карловарском, Среднечешском и Моравско-Силезском краях. Полиция задержала более десяти человек. Она не уточнила, какие конкретно обвинения предъявлены.
«В настоящее время проводятся обыски домов и других помещений, в том числе офисов. Операция касается заключения государственных контрактов, налоговых преступлений и коррупции», — рассказала Душова.
Во время операции во вторник полиция задержала более десяти человек по подозрению в манипулировании тендерами, в том числе мэра Хомутова Марека Грабача. Грабач также является советником регионального отделения в Усти-над-Лабем, и пресс-секретарь мэра Магдалена Франькова подтвердила, что полиция опечатала его офис после прибытия в здание утром.
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