Законы в Чехии написаны так, чтобы ничего не работало. Особенно в сфере транспорта

Анастасия Князева 11 августа 2024 13:00 491

Транспорт — это сфера, которая затрагивает всех нас. Неважно, кто вы: велосипедист, автомобилист или пользователь общественного транспорта, железнодорожного или автобусного. Это проблема даже для тех, кто теоретически не должен никуда ездить, потому что они тоже зависят от импорта товаров. Состояние транспортной инфраструктуры в Чехии, к сожалению, плачевное, и шансов на его улучшение очень мало. Причиной этого является в первую очередь бессмысленное законодательство, а также нелогично распределенные полномочия.