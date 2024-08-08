Законы в Чехии написаны так, чтобы ничего не работало. Особенно в сфере транспорта
11 августа 2024
13:00
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Транспорт — это сфера, которая затрагивает всех нас. Неважно, кто вы: велосипедист, автомобилист или пользователь общественного транспорта, железнодорожного или автобусного. Это проблема даже для тех, кто теоретически не должен никуда ездить, потому что они тоже зависят от импорта товаров. Состояние транспортной инфраструктуры в Чехии, к сожалению, плачевное, и шансов на его улучшение очень мало. Причиной этого является в первую очередь бессмысленное законодательство, а также нелогично распределенные полномочия.
Петр Борецкий старается использовать свой предыдущий опыт работы мэром и в бизнесе, а главное — не боится говорить о неприятных вещах, даже если иногда «стреляет» по своим. Он отвечает за общественный транспорт только в Среднечешском крае. В его центре находится Прага, в которую и из которой ежедневно стекается транспорт со всей страны.
Невероятное количество субъектов имеет право комментировать планируемое строительство и, таким образом, часто блокировать любой прогресс. Особенность Чешской Республики заключается еще и в том, что эти субъекты могут неоднократно комментировать один и тот же вопрос (даже если он уже решен), причем на всех стадиях разбирательства.
Хотя в общем представлении различные экологические ассоциации считаются самыми большими вредителями, государственные и местные органы власти часто имеют равную долю в неразвитости чешской транспортной инфраструктуры. В рамках подкаста приводятся конкретные примеры того, как по мелким причинам блокируется строительство опорной сети велосипедных дорожек в Среднечешском крае.
В этом регионе мы также сейчас пожинаем плоды диких 1990-х годов, когда многие муниципалитеты утверждали планы землепользования, позволявшие им вести обширное строительство, но при этом никто не занимался вопросами транспортной, образовательной или медицинской инфраструктуры.
Девелоперы получали прибыль на строительстве этих объектов, не участвуя в расходах на необходимую инфраструктуру, как это принято на Западе. Другая проблема заключается в том, что зачастую эту инфраструктуру просто негде строить. Узкие дороги окружены жилыми комплексами, не говоря уже о том, что не остается места для общественного железнодорожного транспорта, отдельных велосипедных дорожек, а зачастую и тротуаров.
Когда в Чехии решают проблему непропорционального бремени транзитного грузового транспорта на сегодняшних магистралях, то сталкиваются с четырьмя факторами. Во-первых, это то, что страна расположена между восточной и западной Европой и является естественным местом для транзита. Второй — нет полноценной базовой сети автомагистралей, а та, что есть, не соответствует современным потребностям по пропускной способности. Третий — низкий уровень платы за проезд по сравнению с соседними странами, что опять же увеличивает количество грузовиков в стране.
И четвертый — соседней Австрии хватает политической воли и практической возможности, чтобы, если у нее будет слишком много грузовиков, просто не пускать больше. Если спросить, почему мы не переводим транзитные грузы на железную дорогу, то чешские железные дороги и так перегружены и не имеют достаточной пропускной способности даже для внутренних железнодорожных грузоперевозчиков. А шансы на строительство или капитализацию железных дорог в ближайшее время еще меньше, чем у автомобильных дорог.
В заключение подкаста обсуждали местное железнодорожное сообщение, причины, по которым оно не является конкурентоспособным в Чехии ни по времени, ни по экономике, и что теоретически можно сделать, чтобы изменить эту неблагоприятную ситуацию.
О чем также упоминается в подкасте:
- Велосипедные дорожки в Чехии не могут быть построены как коммунальные сооружения, поэтому срок получения разрешения составляет около десяти лет.
- Против велосипедных дорожек выступают муниципалитеты, которые не хотят новых туристов, а также экологические службы, которым не нравится их асфальтовое покрытие.
- Эпоха европейских субсидий на дороги закончилась, единственный вид транспорта, на который еще есть деньги, — это железная дорога, но и там время поджимает.
- Чехия — это одновременно централизованное и децентрализованное государство с очень плохо прописанными компетенциями отдельных игроков в этом государстве.
- Австрия может регулировать количество проезжающих через нее грузовиков, а Чехия — нет.
- Сегодняшняя система формирования налогового бюджета побуждает муниципалитеты не допускать развития промышленности и сферы услуг.
- Местные железные дороги в этой стране все еще настроены на нужды XIX века, поэтому сегодня они неконкурентоспособны. При нынешнем законодательстве надежда на перемены минимальна.
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