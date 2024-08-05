Бывший чешский солдат получил 7 лет за мародерство и ограбление павших в Украине
7 августа 2024
08:00
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Бывший чешский солдат Филип Симан (27 лет) во вторник был приговорен к семи годам лишения свободы за мародерство в Украине. Молодой человек не стал отрицать свою вину, но заявил, что не хотел обогатиться каким-либо образом. Симану грозило до 20 лет тюрьмы или даже исключительный срок. Приговор не является окончательным.
«Подсудимый признает свою вину на основании изъятых видеозаписей, которые он сам сделал, а также показаний свидетелей, которые подтвердили, что видели или слышали, как подсудимый забирал ценности из гражданских объектов», — заявила председатель сената судей Хана Крестинова.
Свидетели также рассказали о задержании Симана на базе батальона, когда спецназовцы ворвались в помещение и обнаружили у Симана ценности, в том числе спрятанные в пачке сигарет.
Первоначально Симан также обвинялся в службе в иностранных вооруженных силах. Однако суд не признал преступление Симана наказуемым, хотя обвиняемый прекрасно знал, что не получал согласия президента, учитывая внешнюю политику Чехии по поддержке Украины и тот факт, что тогдашний президент Милош Земан и премьер-министр Петр Фиала заявили, что чехи, отправившиеся воевать за Украину, не будут подвергаться тюремному заключению.
Согласно обвинительному заключению, примерно через три недели после вторжения России в Украину в прошлом году Симан отправился в Киев, где вступил в подразделение «Карпатская сечь» (добровольческий вооруженный батальон, подчиняющийся украинской армии). Там он прошел базовую подготовку, получил оружие и вместе с группой из 11 добровольцев под своим командованием отправился в Ирпень и Бучи для патрулирования. Однако, согласно материалам дела, Симан занимался сбором личных вещей павших солдат и мирных жителей — украшения, деньги, оружие, инвестиционные слитки драгоценных металлов. Он также снимал свои грабежи на телефон. По словам очевидцев, он часто выходил из экспедиций возбужденным. «Филипп часто возвращался с акции с улыбкой, что он что-то нашел. Он приходил с радостной вестью», — говорит мужчина.
«Я действительно взял некоторые вещи, о которых говорит обвинение, но я не брал их для того, чтобы обогатиться. Я мог бы взять гораздо более ценные вещи», — заявил он в понедельник в своем заключительном слове. «Сегодня я знаю, что приказы моих начальников меня не оправдывают. Но как солдат, я должен был подчиняться приказам. Послушание — одна из характеристик солдата», — добавил он.
«Все знают, что воровать нельзя», — сказал прокурор Мартин Били в своем заключительном слове в понедельник. «Отягчающим обстоятельством является, во-первых, то, что он совершил два преступления, и, во-вторых, то, что он совершил эти действия из корысти», — продолжил он. Он отметил, что Украина и ее народ пострадали от военного конфликта и нельзя мириться с действиями, которые ухудшают положение украинцев.
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