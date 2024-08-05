Украинец годами насиловал свою падчерицу. Меня подставили, сказал он суду Пльзеня
7 августа 2024
15:00
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Ей было всего шесть лет, когда отчим, как подозревается, впервые подверг ее сексуальному насилию в родной стране. Это предположительно продолжалось еще несколько лет, когда украинская семья приехала в Чехию на заработки в 2021 году. В среду Андрей Х. (40 лет) предстал перед областным судом в Пльзене по обвинению в изнасиловании и вымогательстве.
«В период с 2015 по 2024 год в стране своего происхождения, а затем во время пребывания в Марианских Лазнях, он в многочисленных случаях подвергал жертву сексуальному насилию, ощупывая ее гениталии и принуждая к сексуальным и оральным контактам», — заявил прокурор Павел Хайни (Pavel Hajný).
По его словам, девочка не могла никак защитить себя из-за физического превосходства отчима и его авторитета. Более того, он угрожал ей, что если она кому-то что-то скажет, то он убьет ее мать и брата. «Я без проблем куплю автомат и перестреляю всех», — процитировал его слова прокурор.
В суде Андрей Х. отрицал свою вину. «Я этого не делал. Я даже не мог подумать о таком. Когда меня арестовала полиция, я был в шоке. Я никогда не был в такой ситуации. Я не понимаю, почему ребенок обвинил меня в таких зверствах. Я думаю, что моя жена все выдумала и, должно быть, подстрекала свою дочь против меня», — заявил иностранец в суде.
Признание в полиции
Он утверждал, что его жена не уделяла особого внимания воспитанию детей. По его словам, она даже угрожала им. «Например, она напилась, взяла в руки нож и кричала, что убьет детей. Мне пришлось выхватить его у нее из рук. Она также несколько раз пыталась покончить с собой. В последний раз в ноябре прошлого года она хотела прыгнуть под поезд», — рассказал обвиняемый, который дал признательные показания полиции после возбуждения уголовного дела в январе этого года.
«Я взял вину на себя. Обвинение меня шокировало. Я не знал, что мне ответить и что из этого может выйти. Я также неправильно понял перевод, был плохой переводчик. Кроме того, я был напуган допрашивающим меня полицейским, который сказал мне, что если я не заговорю, то посмотрим, что со мной будет. Затем он ударил кулаком по мебели. Я боялся, что он меня изобьет», — утверждает Андрей Х.
После ареста он рассказал полиции, что падчерица ему нравилась и вызывала у него сексуальное возбуждение. «Я трогал ее за гениталии, но никогда не вступал с ней в половую связь. Она мне нравится. Я не знаю, почему я это сделал. Мне нужно лечиться. Я рассказал жене и пообещал больше так не делать. Она сказала мне, что не будет сообщать об этом, но если это повторится, она разведется со мной», — процитировал судья показания обвиняемого из полицейского протокола от 15 января.
Суд продолжит допрос свидетелей. Прокурор предложил приговор в виде семи лет лишения свободы в случае признания вины.
По его словам, девочка не могла никак защитить себя из-за физического превосходства отчима и его авторитета. Более того, он угрожал ей, что если она кому-то что-то скажет, то он убьет ее мать и брата. «Я без проблем куплю автомат и перестреляю всех», — процитировал его слова прокурор.
В суде Андрей Х. отрицал свою вину. «Я этого не делал. Я даже не мог подумать о таком. Когда меня арестовала полиция, я был в шоке. Я никогда не был в такой ситуации. Я не понимаю, почему ребенок обвинил меня в таких зверствах. Я думаю, что моя жена все выдумала и, должно быть, подстрекала свою дочь против меня», — заявил иностранец в суде.
Признание в полиции
Он утверждал, что его жена не уделяла особого внимания воспитанию детей. По его словам, она даже угрожала им. «Например, она напилась, взяла в руки нож и кричала, что убьет детей. Мне пришлось выхватить его у нее из рук. Она также несколько раз пыталась покончить с собой. В последний раз в ноябре прошлого года она хотела прыгнуть под поезд», — рассказал обвиняемый, который дал признательные показания полиции после возбуждения уголовного дела в январе этого года.
«Я взял вину на себя. Обвинение меня шокировало. Я не знал, что мне ответить и что из этого может выйти. Я также неправильно понял перевод, был плохой переводчик. Кроме того, я был напуган допрашивающим меня полицейским, который сказал мне, что если я не заговорю, то посмотрим, что со мной будет. Затем он ударил кулаком по мебели. Я боялся, что он меня изобьет», — утверждает Андрей Х.
После ареста он рассказал полиции, что падчерица ему нравилась и вызывала у него сексуальное возбуждение. «Я трогал ее за гениталии, но никогда не вступал с ней в половую связь. Она мне нравится. Я не знаю, почему я это сделал. Мне нужно лечиться. Я рассказал жене и пообещал больше так не делать. Она сказала мне, что не будет сообщать об этом, но если это повторится, она разведется со мной», — процитировал судья показания обвиняемого из полицейского протокола от 15 января.
Суд продолжит допрос свидетелей. Прокурор предложил приговор в виде семи лет лишения свободы в случае признания вины.
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