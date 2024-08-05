Грядет «супертропическая» неделя с 38 градусами. Вечером на юго-западе Чехии пройдут грозы с дождями

Согласно текущему прогнозу погоды, на ближайшую неделю метеорологи ожидают так называемую «супертропическую» погоду с температурой до 38 градусов Цельсия.



Однако сегодня вечером в Чехию с запада придет холодный фронт. «На нем, особенно на юго-западе Чехии, локально усилятся грозы, сопровождаемые порывами ветра свыше 65 километров в час и проливными дождями с кратковременными осадками около 30 миллиметров. Особенно в регионе Пошумава, в местах с повышенной насыщенностью почвы, существует риск увеличения стока воды с сельской местности во время гроз», — сообщили метеорологи. Они рекомендуют следить за индикатором ливневых паводков в приложении FFI.



Предупреждение о сильных грозах действует сегодня с 17:00 до 22:30 в Южночешском крае и некоторых районах Среднечешского и Пльзеньского краев. Грозы будут постепенно ослабевать, перемещаясь через Чехию на восток в течение ночи и четверга.



Метеорологи предупреждают, что проливные дожди могут локально затопить подземные переходы, подвалы, низины и небольшие ручьи. Также существует риск повреждения ветром, градом или молнией. Водителям следует вести машину медленно и с особой осторожностью во время грозы.





Высокие тропические температуры оказывают большую нагрузку на организм человека, что чревато перегревом и обезвоживанием. В жаркую погоду следует соблюдать питьевой режим, увеличить потребление несладких безалкогольных напитков и сочетать их с минеральными водами. Рекомендуется ограничить физические нагрузки в полуденные и послеполуденные часы. Не следует оставлять детей и животных под прямыми солнечными лучами, особенно в припаркованных автомобилях.