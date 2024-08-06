Субсидии на электромобили для предпринимателей в Чехии уже наполовину разобраны

«С момента запуска мы получили в общей сложности 3 289 заявок. Из этого числа мы зарегистрировали 2 663 подписанных договора, еще 164 заявки мы одобрили и они находятся до подписания договора. На данный момент у нас в обработке 436 заявок», — рассказала Клара Ваничкова из Национального банка, который управляет программой «Гарантия электромобильности». Лишь единицы заявок на субсидии были отклонены банком.





Всего с момента запуска программы предприниматели и компании подали заявки на 3 532 автомобиля. «В настоящее время 54% субсидий, выделенных на эту программу, зарезервированы», — добавила пресс-секретарь Ваничкова.





Из перечисленных заявок наибольший интерес у предпринимателей и компаний вызвала Tesla (1 680 заявок), за ней следует Volvo (373) и затем Škoda (228).





Поставщики кредитов, то есть коммерческие банки и другие финансовые учреждения, помогают оформлять кредиты и субсидии. Например, у Volkswagen Financial Services на данный момент почти 700 контрактов.





«С моделью Enyaq 50 Tour компания Škoda лидирует. Второй по популярности электромобиль — Volkswagen ID.7 Pro People. Средняя сумма финансирования составляет 609 000 крон», — сказала Катержина Пикова от имени компании.





В случае с Škoda или Tesla новый электромобиль стоит около миллиона крон, некоторые азиатские бренды — чуть меньше. Например, Hyundai сейчас рекламирует электрическую модель Ioniq 5 с субсидией по цене около 600 000 крон.





Tesla удвоила продажи





Программа представляет собой первую значительную государственную поддержку на приобретение автомобилей. Основным условием теперь является наличие автокредита на сумму не менее 300 000 крон, по которому банк развития предоставит гарантию до 70%. Компания или предприниматель может иметь уже заказанный автомобиль даже при внесенном залоге. Однако дополнительный платеж должен быть выплачен из гарантированного кредита с мартовской или более поздней датой.





После подтверждения права собственности на автомобиль заявитель получит возмещенную субсидию.





Субсидии выделены на легковые автомобили максимальной ценой 1,5 миллиона крон, фургоны или водородные автомобили стоимостью до 2,5 миллиона крон. Автомобиль может быть полугодовалым с пробегом до 6 000 километров.





Банк должен принимать заявки до конца сентября следующего года, но, похоже, деньги у него закончатся раньше. Программа включает 1,65 миллиарда крон на приобретение автомобилей и 300 миллионов на зарядные станции для них.





Программа финансируется европейскими деньгами в рамках Национального плана восстановления. По данным Ассоциации импортеров автомобилей, в первом полугодии в Чехии было зарегистрировано 1 713 автомобилей Tesla. Это более чем вдвое больше, чем в прошлом году, когда было 787 автомобилей. Продажи у Tesla практически совпадают с количеством заявок на субсидии.