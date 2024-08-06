ФОТО: Из тюрьмы в чешском Нимбурке сбежали кенгуру, одного уже поймали
8 августа 2024
11:00
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В настоящее время сотрудники тюрьмы в Йиржице в окрестностях Нимбурка предпринимают весьма необычные поиски сбежавших из тюрьмы — это два кенгуру, которым удалось подкопать вольер. Одного поймали, второй пока на свободе.
Побег произошел в субботу, когда из вольера выбрались два красношеих кенгуру. «Вместе с другим кенгуру, жившим в том же вольере, они сделали подкоп. Один из беглецов уже вернулся в тюрьму, другой все еще в бегах», — сообщила пресс-секретарь тюрьмы Маркета Прунерова.
По ее словам, красношейный кенгуру — животное пугливое, и поймать его непросто. В случае непрофессионального отлова животное может получить травму. Поэтому никто не должен пытаться поймать животное самостоятельно.
Кенгуру содержатся в тюрьме как так называемый лечебный элемент для осужденных, готовящихся к освобождению. «Учитывая свои размеры и расположение, тюрьма Йиржице имеет очень хорошие условия для реализации некоторых специальных проектов по профессиональному обращению с заключенными. Эти проекты в первую очередь ориентированы на земледелие и животноводство», — добавила пресс-секретарь.
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