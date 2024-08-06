ФОТО: Из тюрьмы в чешском Нимбурке сбежали кенгуру, одного уже поймали

Побег произошел в субботу, когда из вольера выбрались два красношеих кенгуру. «Вместе с другим кенгуру, жившим в том же вольере, они сделали подкоп. Один из беглецов уже вернулся в тюрьму, другой все еще в бегах», — сообщила пресс-секретарь тюрьмы Маркета Прунерова.





В отлове участвуют как сотрудники тюрьмы, так и ветеринар, специализирующийся на экзотических животных. «Если вы увидите кенгуру в близлежащем лесу или в другом месте, как можно скорее сообщите об этом в тюрьму по телефону 325 558 111», — добавила пресс-секретарь. В отлове участвуют как сотрудники тюрьмы, так и ветеринар, специализирующийся на экзотических животных. «Если вы увидите кенгуру в близлежащем лесу или в другом месте, как можно скорее сообщите об этом в тюрьму по телефону 325 558 111», — добавила пресс-секретарь.







По ее словам, красношейный кенгуру — животное пугливое, и поймать его непросто. В случае непрофессионального отлова животное может получить травму. Поэтому никто не должен пытаться поймать животное самостоятельно.

Кенгуру содержатся в тюрьме как так называемый лечебный элемент для осужденных, готовящихся к освобождению. «Учитывая свои размеры и расположение, тюрьма Йиржице имеет очень хорошие условия для реализации некоторых специальных проектов по профессиональному обращению с заключенными. Эти проекты в первую очередь ориентированы на земледелие и животноводство», — добавила пресс-секретарь.