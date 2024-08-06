Ошибка строителей. Вблизи тоннеля D3 теперь пахнет фекалиями

На запах обратили внимание жители соседних домов. «Здесь явно пахло помоями», — отметила женщина, живущая неподалеку.



Пресс-секретарь Ян Рыдл созвал брифинг по поводу строительства на границе Ческе-Будеёвице и Добра-Воды в среду днем. «С сегодняшнего утра мы имеем дело с очень неприятной ситуацией, которая не должна происходить на строительной площадке. В ходе технического переноса канализационных трубопроводов значительное количество сточных вод попало в отстойник, куда они точно не должны были стекать», — сказал Рыдл.



Он подчеркнул, что сточные воды точно не стекают в пруд, на поля или под дома. «Городские сточные воды находятся на месте, в отстойнике. Мы немедленно приступили к решению проблемы и остановили утечку. Одновременно мы занимаемся ликвидацией последствий, у водоема уже появляются крупнотоннажные фекальные грузовики, которые отвозят эту воду в места, где ее утилизируют в соответствии с нормами», — заявил Рыдл.



Утечка метана?

Рыдл также выяснит, происходила ли утечка метана из сточных вод в теплое время года. «Это было зафиксировано жителями соседних домов», — отметил пресс-секретарь. Он признал, что в резервуаре ощущается запах выгребной ямы.



Утечка сточных вод произошла, когда строители перекладывали канализационную линию в соответствии с графиком и проектом. На объекте работают несколько компаний, и виновнику, по всей видимости, грозят штрафы.



«Эта авария произошла в процессе перекладки. Ответственность, безусловно, лежит на фирме или фирмах-подрядчиках. Мы будем выяснять, не спровоцировали ли ситуацию несколько организаций. На основании этого мы рассмотрим штрафные санкции в контрактах», — пояснил пресс-секретарь Рыдл, добавив, что ŘSD приносит извинения всему городу Ческе-Будеёвице.