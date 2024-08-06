Ошибка строителей. Вблизи тоннеля D3 теперь пахнет фекалиями
8 августа 2024
15:00
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Вонь, похожая на запах помоев, распространяется в районе строительства тоннеля автострады D3 под Похуркой в Ческе-Будеёвице. Очевидно, строители допустили ошибку при переналадке канализационной системы. Десятки грузовиков с нечистотами подъехали к резервуару, расположенному неподалеку от стройплощадки, где произошла утечка сточных вод.
На запах обратили внимание жители соседних домов. «Здесь явно пахло помоями», — отметила женщина, живущая неподалеку.
Пресс-секретарь Ян Рыдл созвал брифинг по поводу строительства на границе Ческе-Будеёвице и Добра-Воды в среду днем. «С сегодняшнего утра мы имеем дело с очень неприятной ситуацией, которая не должна происходить на строительной площадке. В ходе технического переноса канализационных трубопроводов значительное количество сточных вод попало в отстойник, куда они точно не должны были стекать», — сказал Рыдл.
Он подчеркнул, что сточные воды точно не стекают в пруд, на поля или под дома. «Городские сточные воды находятся на месте, в отстойнике. Мы немедленно приступили к решению проблемы и остановили утечку. Одновременно мы занимаемся ликвидацией последствий, у водоема уже появляются крупнотоннажные фекальные грузовики, которые отвозят эту воду в места, где ее утилизируют в соответствии с нормами», — заявил Рыдл.
Утечка метана?
Рыдл также выяснит, происходила ли утечка метана из сточных вод в теплое время года. «Это было зафиксировано жителями соседних домов», — отметил пресс-секретарь. Он признал, что в резервуаре ощущается запах выгребной ямы.
Утечка сточных вод произошла, когда строители перекладывали канализационную линию в соответствии с графиком и проектом. На объекте работают несколько компаний, и виновнику, по всей видимости, грозят штрафы.
«Эта авария произошла в процессе перекладки. Ответственность, безусловно, лежит на фирме или фирмах-подрядчиках. Мы будем выяснять, не спровоцировали ли ситуацию несколько организаций. На основании этого мы рассмотрим штрафные санкции в контрактах», — пояснил пресс-секретарь Рыдл, добавив, что ŘSD приносит извинения всему городу Ческе-Будеёвице.
Пресс-секретарь Ян Рыдл созвал брифинг по поводу строительства на границе Ческе-Будеёвице и Добра-Воды в среду днем. «С сегодняшнего утра мы имеем дело с очень неприятной ситуацией, которая не должна происходить на строительной площадке. В ходе технического переноса канализационных трубопроводов значительное количество сточных вод попало в отстойник, куда они точно не должны были стекать», — сказал Рыдл.
Он подчеркнул, что сточные воды точно не стекают в пруд, на поля или под дома. «Городские сточные воды находятся на месте, в отстойнике. Мы немедленно приступили к решению проблемы и остановили утечку. Одновременно мы занимаемся ликвидацией последствий, у водоема уже появляются крупнотоннажные фекальные грузовики, которые отвозят эту воду в места, где ее утилизируют в соответствии с нормами», — заявил Рыдл.
Утечка метана?
Рыдл также выяснит, происходила ли утечка метана из сточных вод в теплое время года. «Это было зафиксировано жителями соседних домов», — отметил пресс-секретарь. Он признал, что в резервуаре ощущается запах выгребной ямы.
Утечка сточных вод произошла, когда строители перекладывали канализационную линию в соответствии с графиком и проектом. На объекте работают несколько компаний, и виновнику, по всей видимости, грозят штрафы.
«Эта авария произошла в процессе перекладки. Ответственность, безусловно, лежит на фирме или фирмах-подрядчиках. Мы будем выяснять, не спровоцировали ли ситуацию несколько организаций. На основании этого мы рассмотрим штрафные санкции в контрактах», — пояснил пресс-секретарь Рыдл, добавив, что ŘSD приносит извинения всему городу Ческе-Будеёвице.
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