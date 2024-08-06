Велосипедиста в Чехии оштрафовали на 2 500 крон за то, что он держал мобильный телефон в руке
8 августа 2024
14:00
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Ужесточение наказания за использование мобильного телефона за рулем, произошедшее в этом году, может иметь абсурдные последствия. Об этом свидетельствует случай, вызвавший в среду скандал в Опаве. Велосипедист был оштрафован на 2 500 крон за то, что во время вождения он держал в руках мобильный телефон, хотя он им не пользовался. Этот случай поднял вопросы, правильно ли то, что велосипедистов можно штрафовать так же, как и водителей автомобилей.
Вацлав Мюллер — известная личность в Опаве, среди прочего он является организатором престижного музыкального фестиваля Slunovrat. В среду утром, как и каждый день, он поехал на работу по одной из дорог с небольшим движением транспорта в местной части Килешовице. Недалеко от блока гаражей его догнала полиция на патрульной машине.
«Внезапно ко мне подъехал патруль полиции. Я понятия не имел, что я сделал. Патруль сообщил мне, что я держал телефон в руке на руле», — рассказывает Мюллер, добавляя, что у него действительно был в руке мобильный телефон, но он им вообще не пользовался — не звонил с него, не читал сообщения. «Я просто держал его в руке, медленно выезжая из дома», — добавляет велосипедист.
«Полицейские сами признались, что я ничего с телефоном не делал, хотя мне сказали, что я пытался спрятать телефон, что абсурдно», — добавил он, добавив, что на тот момент понятия не имел, чего от него хотят.
По его словам, он совершенно не осознавал, что запрет распространяется не только на автомобилистов, но и на велосипедистов. «Это моя вина, я этого не знал, и думаю, что многие люди тоже не знают. Но этого совершенно недостаточно. Если бы я возил, например, грабли на велосипеде, никто бы не возражал», — сказал он.
Хотя действия полицейских ему не понравились, он в конце концов согласился разрешить ситуацию на месте и был оштрафован на 2 500 крон. «Это минимально возможная сумма за это правонарушение — полиция не может решить ее простым соглашением», — сказал Мюллер, добавив, что, если бы он не согласился на штраф, он мог бы быть еще выше в административном разбирательстве.
Представитель полиции Опавы Рене Черногорский подтвердил весь инцидент и заявил, что его коллеги действовали в соответствии с действующим законодательством и не могли поступить иначе. «Преступление было полностью доказано, и велосипедист даже признался, что держал телефон в руке. Если бы это произошло в прошлом году, это можно было бы решить совершенно по-другому, к сожалению, закон в этом отношении строгий, поэтому полиция даже не могла поступить иначе. Более мягкие санкции с этого года невозможны», — сказал он.
«С человеческой точки зрения я вполне понимаю, что штраф может быть воспринят как непропорционально суровый в данном случае, но, к сожалению, у полицейских действительно не было выбора. Если бы они махнули рукой и кто-то заснял бы, как они его отпускают, у них были бы большие проблемы», — добавил Черногорский.
По мнению адвоката Томаша Немечека, санкция, которую получил велосипедист, неадекватна. «Это невероятная демонстрация непредвиденных последствий ужесточения политики. Поскольку водители автомобилей долго заявляли, что они не разговаривали по телефону, а просто держали его в руках, преступление теперь определяется просто владением. И чтобы обеспечить равенство между участниками, это несколько абсурдно распространяется на все транспортные средства», — написал Томаш Немечек в комментарии под публикацией в Facebook, в которой велосипедист обнародовал свой случай.
По мнению юриста, было бы достаточно, если бы закон запрещал владение мобильными устройствами только в той части, которая касается нарушений правил вождения, а не всех транспортных средств. Тем не менее он считает, что если бы велосипедист действительно только держал мобильный телефон прижатым к рулю и не пользовался им, полиция могла бы оценить ситуацию совсем по-другому. «Если дело дойдет до административного разбирательства, я не исключаю возможного успеха велосипедиста», — сказал Немечек.
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