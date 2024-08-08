Штраф за вечеринку во время стрельбы на философском факультете. Сколько заплатит министр Юречка?
9 августа 2024
22:00
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История с проблемной рождественской вечеринкой в Министерстве труда и социальных дел получила продолжение: трудовая инспекция, которая расследовала это событие, наложила штраф. Однако платить его будет не министерство, а непосредственно министр Мариан Юречка.
Министерство труда и социальных дел было оштрафовано за раскритикованную рождественскую вечеринку в конце прошлого года. Там распивали алкоголь, хотя рабочий день не прерывался, а сама встреча продолжалась, даже когда стала распространяться информация о трагической стрельбе на философском факультете.
Сумма штрафа составит 25 000 крон, сообщила пресс-секретарь министерства труда Катержина Прохазкова. «Штраф будет назначен в ближайшие дни. Такую же сумму министр отправит на счет ЧНБ, предназначенный для уменьшения государственного долга, так что государственная казна не потеряет эти средства», — добавила пресс-секретарь министерства.
Поскольку министерство заявило, что будет сотрудничать с трудовой инспекцией, вместо административного разбирательства оно направило так называемое предписание, которое включает в себя проект штрафа.
«Такое решение выбирается в тех случаях, когда от другой стороны ожидается сотрудничество, чего мы и ожидаем в данном случае», — объясняет Рихард Колибач, пресс-секретарь Государственной инспекции труда.
Сама административная процедура имеет ряд сроков для замечаний, а для приказа, если министерство его примет, он вступит в силу в течение нескольких дней.
СМИ на основании Закона о свободном доступе к информации получили отчет о проверке, проведенной в феврале региональной инспекцией труда в столице Праге. Из него следует, что рождественская встреча официально должна была начаться 21 декабря в 15:30 в холле и прилегающих помещениях главного здания департамента. Алкоголь, в частности вино и пиво, был в свободном доступе для сотрудников.
Инспекция усмотрела проблему в том, что в тот день сотрудники не закончили рабочее время только с началом рождественской встречи. «Сотрудники присутствовали на открытии рождественского собрания, а затем попеременно работали в офисах и снова возвращались на рождественское собрание. Этот факт был подтвержден табелями учета рабочего времени сотрудников, вошедших в контрольную выборку», — говорится в протоколе, имеющемся в распоряжении редакции.
Аудит пришел к выводу, что Министерство труда нарушило свои обязательства, разрешив сотрудникам употреблять алкоголь в рабочее время.
В это же время — 21 декабря — произошла трагическая стрельба на факультете искусств Карлова университета, которая потрясла всю страну. Но праздник не закончился даже после того, как до общественности дошла все более трагическая информация о событии в соседнем университете.
Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) позже несколько раз публично извинялся за то, что возглавляемое им министерство решило не прерывать мероприятие.
Сумма штрафа составит 25 000 крон, сообщила пресс-секретарь министерства труда Катержина Прохазкова. «Штраф будет назначен в ближайшие дни. Такую же сумму министр отправит на счет ЧНБ, предназначенный для уменьшения государственного долга, так что государственная казна не потеряет эти средства», — добавила пресс-секретарь министерства.
Поскольку министерство заявило, что будет сотрудничать с трудовой инспекцией, вместо административного разбирательства оно направило так называемое предписание, которое включает в себя проект штрафа.
«Такое решение выбирается в тех случаях, когда от другой стороны ожидается сотрудничество, чего мы и ожидаем в данном случае», — объясняет Рихард Колибач, пресс-секретарь Государственной инспекции труда.
Сама административная процедура имеет ряд сроков для замечаний, а для приказа, если министерство его примет, он вступит в силу в течение нескольких дней.
СМИ на основании Закона о свободном доступе к информации получили отчет о проверке, проведенной в феврале региональной инспекцией труда в столице Праге. Из него следует, что рождественская встреча официально должна была начаться 21 декабря в 15:30 в холле и прилегающих помещениях главного здания департамента. Алкоголь, в частности вино и пиво, был в свободном доступе для сотрудников.
Инспекция усмотрела проблему в том, что в тот день сотрудники не закончили рабочее время только с началом рождественской встречи. «Сотрудники присутствовали на открытии рождественского собрания, а затем попеременно работали в офисах и снова возвращались на рождественское собрание. Этот факт был подтвержден табелями учета рабочего времени сотрудников, вошедших в контрольную выборку», — говорится в протоколе, имеющемся в распоряжении редакции.
Аудит пришел к выводу, что Министерство труда нарушило свои обязательства, разрешив сотрудникам употреблять алкоголь в рабочее время.
В это же время — 21 декабря — произошла трагическая стрельба на факультете искусств Карлова университета, которая потрясла всю страну. Но праздник не закончился даже после того, как до общественности дошла все более трагическая информация о событии в соседнем университете.
Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) позже несколько раз публично извинялся за то, что возглавляемое им министерство решило не прерывать мероприятие.
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