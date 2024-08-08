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ВИДЕО: Кенгуру, сбежавший из тюрьмы в Чехии, через неделю решил вернуться

Новости 420on
10 августа 2024
18:00
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Кенгуру, сбежавший из Иржицкой тюрьмы в Нимбуркском районе, сам вернулся через неделю. Животное в порядке, только очень голодное. Оно находится в своем вольере с другими кенгуру, сообщило руководство тюрьмы в субботу в сети X.
В прошлую субботу два кенгуру вместе сбежали из своего вольера, и если один из них вскоре вернулся  домой, то второй всю неделю находился в окрестностях тюрьмы, но поймать его не удавалось.


«Он вернулся в тюрьму сегодня самостоятельно и добровольно, после чего осужденные и сторож поймали его в волейбольную сетку и перенесли на тенте в вольер с другим кенгуру», — сообщили представители тюрьмы.

Иржицкая тюрьма работает как так называемая открытая тюрьма с питомником, в котором помимо кенгуру содержатся еще несколько животных. Животные являются важным терапевтическим элементом для общения с заключенными.

Кенгуру содержатся в тюрьме с 2018 года. Присутствие животных укрепляет чувство ответственности у осужденных.
тюрьма животные Чехия

Комментарии:
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Testdrive 11 августа 2024 15:12
Он посмотрел сколько стоит аренда квартиры, посмотрел сколько платят за тяжёлый труд на заводах и решил что лучше в тюрьме жить дальше будет...
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