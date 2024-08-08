ВИДЕО: Кенгуру, сбежавший из тюрьмы в Чехии, через неделю решил вернуться

В прошлую субботу два кенгуру вместе сбежали из своего вольера, и если один из них вскоре вернулся домой, то второй всю неделю находился в окрестностях тюрьмы, но поймать его не удавалось.«Он вернулся в тюрьму сегодня самостоятельно и добровольно, после чего осужденные и сторож поймали его в волейбольную сетку и перенесли на тенте в вольер с другим кенгуру», — сообщили представители тюрьмы.Иржицкая тюрьма работает как так называемая открытая тюрьма с питомником, в котором помимо кенгуру содержатся еще несколько животных. Животные являются важным терапевтическим элементом для общения с заключенными.Кенгуру содержатся в тюрьме с 2018 года. Присутствие животных укрепляет чувство ответственности у осужденных.