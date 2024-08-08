ВИДЕО: Кенгуру, сбежавший из тюрьмы в Чехии, через неделю решил вернуться обратно
10 августа 2024
18:00
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Кенгуру, сбежавший из Иржицкой тюрьмы в Нимбуркском крае, сам вернулся обратно через неделю. Животное в порядке, только очень голодное и снова находится в своем вольере с другими кенгуру, сообщило руководство тюрьмы в субботу в сети X.
В прошлую субботу два кенгуру вместе сбежали из своего вольера, и если один из них вскоре вернулся домой, то второй всю неделю находился в окрестностях тюрьмы, но поймать его не удавалось.
«Он вернулся в тюрьму сегодня самостоятельно и добровольно, после чего осужденные и сторож поймали его в волейбольную сетку и перенесли на тенте в вольер с другим кенгуру», — сообщили представители тюрьмы.
Иржицкая тюрьма работает как так называемая открытая тюрьма с питомником, в котором помимо кенгуру содержатся еще несколько животных. Животные являются важным терапевтическим элементом для общения с заключенными.
Кенгуру содержатся в тюрьме с 2018 г. Присутствие животных, например, укрепляет чувство ответственности осужденных.
«Он вернулся в тюрьму сегодня самостоятельно и добровольно, после чего осужденные и сторож поймали его в волейбольную сетку и перенесли на тенте в вольер с другим кенгуру», — сообщили представители тюрьмы.
Иржицкая тюрьма работает как так называемая открытая тюрьма с питомником, в котором помимо кенгуру содержатся еще несколько животных. Животные являются важным терапевтическим элементом для общения с заключенными.
Кенгуру содержатся в тюрьме с 2018 г. Присутствие животных, например, укрепляет чувство ответственности осужденных.
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