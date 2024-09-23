В Остраве будет создано 2 000 новых рабочих мест. Технологический парк будет расширен

«Речь идет о большом здании, в котором будет два подземных этажа для парковки и семь надземных этажей. На первом этаже будут располагаться рестораны, детский сад и коворкинг-пространства. На верхних будут лаборатории для разработок, а на последнем — офисы», — говорит Збынек Ендрыка из компании CTP, которая на прошлой неделе подписала с городом договор о покупке земли под многофункциональное здание.



«Это очень привлекательный участок земли. Цена по экспертному заключению составляла 26 млн крон, CTP предложила городу цену в 72 млн крон, что было более чем интересно. Участок площадью почти полтора гектара», — сказал Йиржи Вавра (ANO), заместитель мэра Остравы по вопросам недвижимости.



Его коллега Хана Тиханкова (ANO), заместитель мэра Остравы по стратегическому развитию, добавила, что земля будет использована для строительства здания, которое они называют T6.



«Острава меняет свою структуру. Из города, ориентированного на тяжелую промышленность, она превращается в современный город, полный новых технологий», — заявила она, добавив, что новое здание также заменит мощности двух зданий технопарка Piana и Tandem, которые находятся не в лучшем техническом состоянии.



«К сожалению, оба здания находятся на плохой почве, там разбухает шлак, что касается и других зданий в Остраве. Город рассчитывает на их снос, пока же они находятся под наблюдением экспертов», — сказала депутат, добавив, что это не отменяет того факта, что технопарк необходимо расширять, поскольку его мощности полностью заполнены, а интерес проявляют все новые и новые компании.



Инвестиции на миллиард

Якуб Кодр, управляющий директор CTP, заявил, что для компании это будут миллиардные инвестиции. «Но это дело для души. Мы уже работаем в Остраве и довольны. Площадь нового объекта составит до 24 000 квадратных метров, на которых будут работать около 2 000 человек. Часть здания будет использоваться как жилая, поэтому мы также планируем арендовать жилье для пользователей здания, а также для студентов и преподавателей Горного института», — отметил Кодр.



Здание будет построено из бетона, дерева и стекла. Оно будет соответствовать окружающим постройкам. Строение будет возвышаться над домами в Красном поле, что создаст эффект террасы. Инвестор намерен представить здание общественности в ближайшие месяцы. Ввод в эксплуатацию должен состояться в течение трех лет.