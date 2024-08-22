2024 год с большой вероятностью станет самым теплым с начала измерений

Доклад последовал за комментариями некоторых климатологов, которые говорят, что становится все более очевидным, что 2024 год станет вторым годом подряд, в котором будет установлен новый температурный максимум. «Вероятность того, что 2024 год станет самым теплым за всю историю наблюдений, составляет 77%, а вероятность того, что он войдет в пятерку самых теплых, — почти 100%», — говорится в сообщении NOAA.



Американское агентство сообщило, что в июле продолжилась более чем годовая череда самых высоких средних температур за месяц: глобальная температура поднялась на 1,21 градуса Цельсия выше среднего показателя XX века. На прошлой неделе метеорологическая служба Европейского союза Copernicus заявила, что эта череда закончилась в прошлом месяце, так как средняя температура оказалась ниже, чем в прошлом году. «Общий контекст не изменился, климат продолжает теплеть», — заявила тогда Саманта Берджесс, заместитель директора проекта ЕС.



Земля потеплела примерно на 1,2 градуса Цельсия по сравнению с 1850-1900 годами до наступления индустриальной эры, которая, по мнению климатологов, вызывает выброс углекислого газа и других парниковых газов, задерживающих солнечное тепло на Земле. Эксперты и правительства многих стран согласны с тем, что для остановки этого процесса необходимо резко сократить сжигание ископаемого топлива, однако существующих мер недостаточно для достижения цели Парижского соглашения — удержать потепление на уровне ниже двух градусов.



Все десять самых теплых лет с начала ведения метеорологических записей приходятся на последнее десятилетие. Но прошлый год был совершенно необычным, побив предыдущий рекорд, установленный в 2016 году, примерно на 0,15 градуса Цельсия, в то время как предыдущие рекорды превышали максимум всего на две-три сотых градуса. По мнению метеорологов, прошлогоднему рекорду способствовал переход явления Эль-Ниньо в фазу, которая обычно приводит к повышению глобальных температур.