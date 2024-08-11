Жертвы мошенников: поверила легенде о солдате и продала свою квартиру за 1,5 миллиона крон

Весной этого года мошенник обратился к женщине через социальную сеть Facebook. Он хотел с ней общаться и писал о себе, что родом из Дечина, что всю жизнь прожил в США и является солдатом на миссии в Сирии.





С начала общения незнакомец очень заинтересовался женщиной и выразил ей свою симпатию. Они также отправили друг другу фотографии.





«Вскоре общение перешло на романтический уровень, когда он пообещал ей совместное будущее. Вскоре, когда он завоевал доверие женщины, он стал требовать от нее под разными предлогами перевода средств на различные банковские счета», — рассказала пресс-секретарь полиции Мирослава Глоговска.





Вначале он объяснил отправку денег тем, что хотел отправить посылку с деньгами и золотом женщине из Сирии. «Например, там было указано, что посылку нужно продезинфицировать, оплатить ее хранение, доставку. С помощью этой лжи он заставил женщину постепенно отправить ему в общей сложности более 700 000 крон несколькими платежами», — рассказала Глоговска.





По данным полиции, женщина подозревала, что это может быть мошенничество, написала об этом предполагаемому солдату, но он смог ей все объяснить так, чтобы выплаты продолжились.





Незнакомец потребовал еще денег, сказав, что они нужны для поездки домой к ней, и пообещал, что вернет ей все и после приезда в Чехию купит дом, где они будут жить вместе.





В общей сложности женщина посредством более десятка платежей отправила на различные счета сумму, превышающую 1,55 миллиона крон. Чтобы иметь возможность отправлять деньги, она постоянно занимала несколько сотен тысяч разными способами. Она даже позволила предполагаемому солдату убедить ее использовать ее квартиру для сбора средств.





«В конце концов она продала квартиру значительно ниже цены и теперь живет в арендованном жилье», — рассказала Мирослава Глоговская. Судя по рассказу женщины, полицейские в очередной раз призвали быть осторожными, соглашаясь на дружбу с незнакомым человеком в Интернете.