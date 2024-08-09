Российская прокуратура хочет запретить игру о чехословацких легионерах

Прокуратура утверждает, что игра не соответствует «традиционным ценностям современного российского общества», «содержит ложную информацию о деятельности органов государственной власти того времени», а также «отрицает исторические факты и прославляет представителей чехословацких легионов». По ее словам, это может нанести вред «психическому и социальному здоровью детей».





После вторжения на Украину в феврале 2022 года Москва усилила борьбу против того, что она называет западными ценностями. В то же время власти сильнее бьют по средствам массовой информации и зарубежным интернет-сервисам, а также имеют споры по поводу контента с рядом технологических компаний.





Last Train Home — компьютерная игра в жанре стратегия в реальном времени с элементами выживания. Игрок управляет поездом и группой чехословацких солдат, которым предстоит преодолеть Россию с запада на восток. Действия игры происходят во время Гражданской войны в России, поэтому на пути поезда солдатам встречаются различные препятствия. Игроку необходимо обеспечивать отряд продовольствием, топливом и снарядами, а также учитывать степень здоровья членов отряда и выбирать для заданий его членов, опираясь на их способности.



История рассказывает о группе солдат Чехословацкого корпуса во время Гражданской войны в России. После Первой мировой войны солдаты союзнического Чехословацкого корпуса оказались заперты в России и вынуждены отправиться в Европу длинным путём через Сибирь во Владивосток по Транссибирской магистрали, чтобы вернуться домой. Игрок управляет отрядом чехословацких солдат, едущих на таком поезде через всю Россию.