ФОТО: Пожар в бывшем цехе Vítkovice в Чехии: дым виден за несколько километров

В бывшем промышленном цехе произошел пожар, на месте работают пожарные.







«На месте работают 12 единиц пожарных и 22 единицы техники. Пожарные работы ведутся как внутри здания, так и снаружи, с помощью высотного оборудования», — сообщила представитель Моравско-Силезской пожарной охраны Камила Лангерова.







Несколько лет назад Skatlop стал владельцем помещений Vítkovice Heavy Machinery. Это промышленная площадка площадью более 50 гектаров, включающая обширные цеха, оборудование, материалы, сотрудников и ноу-хау.





Компания Skatlop тогда заявила, что хочет оживить территорию и не намерена продолжать текущую производственную программу. Согласно актуальной информации из коммерческого реестра, Skatlop теперь принадлежит Nyvoa Core, входящей в группу Creditas.