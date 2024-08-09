ФОТО: Пожар в бывшем цехе Vítkovice в Чехии: дым виден за несколько километров
14 августа 2024
11:10
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Густой черный дым, видимый на расстоянии нескольких километров — утром 14 августа пожар начался в помещении бывшего предприятия Vítkovice Heavy Machinery. Причина пока неясна.
В бывшем промышленном цехе произошел пожар, на месте работают пожарные.
«На месте работают 12 единиц пожарных и 22 единицы техники. Пожарные работы ведутся как внутри здания, так и снаружи, с помощью высотного оборудования», — сообщила представитель Моравско-Силезской пожарной охраны Камила Лангерова.
Несколько лет назад Skatlop стал владельцем помещений Vítkovice Heavy Machinery. Это промышленная площадка площадью более 50 гектаров, включающая обширные цеха, оборудование, материалы, сотрудников и ноу-хау.
Компания Skatlop тогда заявила, что хочет оживить территорию и не намерена продолжать текущую производственную программу. Согласно актуальной информации из коммерческого реестра, Skatlop теперь принадлежит Nyvoa Core, входящей в группу Creditas.
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