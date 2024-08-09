АЭС «Темелин» внепланово отключила второй энергоблок. Это третий случай за лето

«Причиной кратковременного перерыва в производстве стало срабатывание защиты на одной из подстанций, передающих электроэнергию к оборудованию блока. Действия в соответствии с проектом защищают внутреннюю электрическую сеть и подключенное оборудование от повреждений, например, в случае короткого замыкания в неядерной секции. В настоящее время проводятся инспекции оборудования, включая проверку подстанции. По результатам этих проверок будет определена дата подключения блока. Это должно произойти к концу недели», — сказал Свитак. Это уже третье незапланированное отключение энергоблока «Темелин» от сети электропередачи за лето. 17 июля энергетики отключили первый блок для проверки и ремонта заслонки воды, циркулирующей между конденсаторами и градирнями в неядерной части станции. Блок был восстановлен до полной мощности на следующий день. Второй энергоблок был внепланово остановлен 30 июля из-за дрожания турбины, которое технические специалисты затем стабилизировали в ходе другого планового останова 2 августа. Первый энергоблок работает на полную мощность. С начала года атомная электростанция «Темелин» выработала 9,4 тераватт-часа электроэнергии.