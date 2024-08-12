Волонтеры в Литомержице собирают капусту для нуждающихся

«Меня назначили старшим среди добровольцев, это люди, которые живут в общежитии в Терезине», — говорит Лео Хырж, логист из Продовольственного банка региона Усти-над-Лабем. Волонтеры работают с некоммерческой организацией Naděje, которая помогает им в работе с населением. Собранная сегодня капуста отправится в детские дома, приюты и другие места, куда можно быстро передать продукты.



Организация Naděje помогает клиентам с оформлением документов и жильем. Волонтер Патрик Хануш рассказал, что сегодняшнее волонтерство — это увлекательное занятие для него. По его словам, у него уже есть опыт волонтерства, поскольку он работал в этой сфере. Другой доброволец сказал, что он делает доброе дело. «Мы чистим и режем капусту, ее нужно очистить, чтобы отправить в столовые для нуждающихся», — сказал Мартин Невлида. «У меня определенно были проблемы, и мне тоже нужна была помощь, и с тех пор, как я попал в организацию Naděje, я помогаю», — сказал волонтер, добавив, что он до сих пор косит траву или убирает мусор в Терезине.



По словам Андреа Губаничовой из агрокомплекса Ohře, которому принадлежит овощное поле, добровольцы могут собирать капусту примерно с половины гектара земли. «Мы сотрудничаем с продовольственным банком уже несколько лет», — сказала Губаничова, добавив, что в прошлом году, например, собирали шпинат.