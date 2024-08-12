Ветеринары в Праге обнаружили 170 кг некачественного мяса на рынке Sapa

Во время проверки инспекторы SVS изъяли различные виды мяса, субпродуктов и мясных продуктов общим весом почти 170 килограммов в холодильных и морозильных шкафах и коробках магазина. Мясо было упаковано в неоригинальную упаковку без маркировки и подтверждения происхождения. В некоторых замороженных продуктах были обнаружены изменения вкусовых качеств, сообщает SVS.



«Инспекторы предписали уничтожить все изъятые охлажденные и замороженные продукты. Оператор может быть оштрафован на сумму до 50 миллионов чешских крон», — сказал Петр Майер, представитель ветеринаров.



«Предприятие производило и продавало мясной фарш, хотя оператор не был зарегистрирован для этой деятельности. Кроме того, фарш продавался при неподходящей температуре», — добавил представитель.



Оператор должен оплатить утилизацию всей продукции на заводе по переработке, а сумма штрафа будет определена в административном порядке.