Ветеринары в Праге обнаружили 170 кг некачественного мяса на рынке Sapa
15 августа 2024
09:00
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Государственная ветеринарная инспекция (SVS) совместно с полицией обнаружила в одном из магазинов на рынке Sapa в Праге почти 170 килограммов потенциально нездоровых продуктов животного происхождения. Кроме того, у оператора не было лицензии на производство и продажу мясного фарша, говорится в пресс-релизе SVS.
Во время проверки инспекторы SVS изъяли различные виды мяса, субпродуктов и мясных продуктов общим весом почти 170 килограммов в холодильных и морозильных шкафах и коробках магазина. Мясо было упаковано в неоригинальную упаковку без маркировки и подтверждения происхождения. В некоторых замороженных продуктах были обнаружены изменения вкусовых качеств, сообщает SVS.
«Инспекторы предписали уничтожить все изъятые охлажденные и замороженные продукты. Оператор может быть оштрафован на сумму до 50 миллионов чешских крон», — сказал Петр Майер, представитель ветеринаров.
«Предприятие производило и продавало мясной фарш, хотя оператор не был зарегистрирован для этой деятельности. Кроме того, фарш продавался при неподходящей температуре», — добавил представитель.
Оператор должен оплатить утилизацию всей продукции на заводе по переработке, а сумма штрафа будет определена в административном порядке.
«Инспекторы предписали уничтожить все изъятые охлажденные и замороженные продукты. Оператор может быть оштрафован на сумму до 50 миллионов чешских крон», — сказал Петр Майер, представитель ветеринаров.
«Предприятие производило и продавало мясной фарш, хотя оператор не был зарегистрирован для этой деятельности. Кроме того, фарш продавался при неподходящей температуре», — добавил представитель.
Оператор должен оплатить утилизацию всей продукции на заводе по переработке, а сумма штрафа будет определена в административном порядке.
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