В выходные в Чехии немного похолодает
15 августа 2024
15:00
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В выходные дни в Чехии ожидается небольшое похолодание после высоких температур последних дней. Дневная температура не превысит 30 °C, также пройдут дожди, следует из прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).
«В выходные холодный фронт с запада начнет оказывать влияние на погоду на нашей территории. За ним в начале следующей недели с юго-запада к нам распространится еще одна волна повышенного атмосферного давления, которая постепенно ослабнет», — говорится в сообщении ČHMÚ.
Дневные температуры сегодня и в пятницу во многих местах еще поднимутся выше 30 °C, а на юго-востоке в пятницу могут достигнуть 35 °C. Местами пройдут ливни и грозы. Ночи также будут теплыми, с температурой от 16 до 20 °C.
В субботу метеорологи ожидают облачное или пасмурное небо. Местами пройдут грозы, которые могут быть сильными. Ночная температура по-прежнему будет около 20 °C. Дневные максимумы составят от 23 до 28 °C, а на юго-востоке и востоке страны термометр покажет около 31 °C.
В воскресенье снова будет от облачно до пасмурно, пройдут ливни или дожди. По сравнению с субботой температура будет на несколько градусов ниже. Ночные температуры опустятся до 14-18 °C, а дневные поднимутся до 19-24 °C. На востоке и юго-востоке будет теплее.
Похожая погода сохранится и в понедельник, облачность будет постепенно уменьшаться. Со вторника дневные температуры вернутся к отметке около 25 °C.
Дневные температуры сегодня и в пятницу во многих местах еще поднимутся выше 30 °C, а на юго-востоке в пятницу могут достигнуть 35 °C. Местами пройдут ливни и грозы. Ночи также будут теплыми, с температурой от 16 до 20 °C.
В субботу метеорологи ожидают облачное или пасмурное небо. Местами пройдут грозы, которые могут быть сильными. Ночная температура по-прежнему будет около 20 °C. Дневные максимумы составят от 23 до 28 °C, а на юго-востоке и востоке страны термометр покажет около 31 °C.
В воскресенье снова будет от облачно до пасмурно, пройдут ливни или дожди. По сравнению с субботой температура будет на несколько градусов ниже. Ночные температуры опустятся до 14-18 °C, а дневные поднимутся до 19-24 °C. На востоке и юго-востоке будет теплее.
Похожая погода сохранится и в понедельник, облачность будет постепенно уменьшаться. Со вторника дневные температуры вернутся к отметке около 25 °C.
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