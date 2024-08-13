В выходные в Чехии немного похолодает

«В выходные холодный фронт с запада начнет оказывать влияние на погоду на нашей территории. За ним в начале следующей недели с юго-запада к нам распространится еще одна волна повышенного атмосферного давления, которая постепенно ослабнет», — говорится в сообщении ČHMÚ.



Дневные температуры сегодня и в пятницу во многих местах еще поднимутся выше 30 °C, а на юго-востоке в пятницу могут достигнуть 35 °C. Местами пройдут ливни и грозы. Ночи также будут теплыми, с температурой от 16 до 20 °C.



В субботу метеорологи ожидают облачное или пасмурное небо. Местами пройдут грозы, которые могут быть сильными. Ночная температура по-прежнему будет около 20 °C. Дневные максимумы составят от 23 до 28 °C, а на юго-востоке и востоке страны термометр покажет около 31 °C.



В воскресенье снова будет от облачно до пасмурно, пройдут ливни или дожди. По сравнению с субботой температура будет на несколько градусов ниже. Ночные температуры опустятся до 14-18 °C, а дневные поднимутся до 19-24 °C. На востоке и юго-востоке будет теплее.



Похожая погода сохранится и в понедельник, облачность будет постепенно уменьшаться. Со вторника дневные температуры вернутся к отметке около 25 °C.