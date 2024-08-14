Чехия лидирует в ЕС по количеству случаев сексуальных домогательств. Стать жертвой можно в транспорте

Obtěžování do veřejné dopravy nepatří a nehodláme ho tolerovat! 💪



Proto jsme připravili ve spolupráci s Konsentem, @PIDoficialni a @DPPOficialni kampaň, která na to má upozornit.

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Три года назад канцелярия правительства заказала исследование о распространенности сексуальных домогательств в общественном транспорте. Оно показало, что примерно каждая третья женщина и 10% мужчин подвергаются домогательствам в общественном транспорте. 97% респондентов согласились с тем, что наихудшей формой сексуального домогательства является попытка вступить в половую связь с помощью угроз или принуждения.«Наиболее распространенные формы сексуальных домогательств включают в себя вторжение в личное пространство, пристальные взгляды, различные окрики или посылание воздушного поцелуя. Но кроме этого жертвы сталкиваются с тем, что им мешают перемещаться: не дают выйти и стоят перед дверью. Иногда это очень навязчивые попытки пригласить на свидание, а иногда — вопросы о сексуальной жизни. Многие также сталкивались с тем, что люди на их глазах онанировали. Причем не только на женщин, но и на мужчин», — рассказывает Йоханна Неедлова, исполнительный директор Konsent, описывая, что можно считать домогательствами.Помочь жертве может в основном окружение. Konsent и Пражская транспортная компания запускают кампанию «Домогательствам не место в общественном транспорте. И вообще где бы то ни было». Изначально предполагалось, что она начнется в пятницу, но люди уже сейчас могут зарегистрироваться. «Некоторые плакаты были вывешены раньше, так что пассажиры могут увидеть их уже сейчас. Но еще не все, их должно быть 150 по всей Праге», — говорит Йоханна Неедлова.На своем сайте Konsent предлагает жертвам сексуального насилия возможность анонимно рассказать о своем опыте. Затем организация планирует предоставить транспортным компаниям и ROPID информацию о том, с чем сталкиваются люди в транспорте. Организация также пытается привлечь не только водителей общественного транспорта, но и соседей, которые могут помочь жертве.«Конечно, в тот момент, когда это возможно, водитель может оказать помощь, но в то же время, когда вы едете, например, в переполненном метро, обычно трудно решить такую ситуацию. В рамках кампании мы стараемся больше обращаться к случайным прохожим, которые могут оказать самую большую помощь, если заметят что-то подобное. У водителей не всегда есть возможность или навыки, чтобы справиться с подобными ситуациями. В этом случае помощь со стороны пассажиров оказывается наиболее эффективной», — говорит Неедлова.Компания Konsent уже получила несколько положительных отзывов о новой кампании. Женщины в целом довольны тем, что город заговорил об этой проблеме. «Многие из них рассказали о своем опыте, потому что это вызвало у них отклик. Потому что кто-то наконец сказал им, что они не одиноки в этом, что транспортная компания тоже хочет обратить на это внимание», — говорит Неедлова.Однако организация также столкнулась с критикой. «В основном от мужчин, которые, вероятно, не понимают сути проблемы или сами с ней не сталкивались. Они считают, что больше не могут ездить в трамвае и даже смотреть на кого-то, что, конечно, неправда. Смотреть на кого-то — это нормально, но нельзя смотреть на человека на протяжении трех остановок и опускать глаза в декольте, если вы видите, что это доставляет другому человеку неудобства», — заключает Неедлова.Чешская Республика лидирует в ЕС по количеству случаев сексуальных домогательств. Исследование Focus, проведенное по заказу Канцелярии правительства, также показало, что 51% женщин в Чехии старше 15 лет в течение своей жизни сталкивались с сексуальными домогательствами, а 66% избегали общественных мест, опасаясь физического или сексуального нападения. В Европейском союзе это один из самых высоких показателей.«Домогательства в общественных местах встречаются в Чехии так же часто, как в Великобритании или Франции. Возможно, иногда за рубежом цифры даже выше, потому что люди говорят об этом гораздо больше», — объясняет Неедлова.По данным исследования, проведенного в этом году организацией proFem, которая помогает жертвам сексуального насилия, 123 550 женщин в год обращаются за медицинской помощью в результате сексуального насилия. Около 33% женщин, которым требовалась медицинская помощь, ее не получили. В исследовании также говорится, что 58% женщин в той или иной форме подвергались сексуальному насилию, причем каждая пятая из них была изнасилована.«Мужчины также обращаются к нам с жалобами на домогательства, но у нас нет точных статистических данных о том, сколько из них сталкивались с этим в общественном транспорте или в других местах. Наш опыт показывает, что женщины подвергаются сексуальному насилию гораздо чаще, чем мужчины. Мужчины составляют примерно 8% наших клиентов, и их число постоянно растет», — рассказала Seznam Zprávy Михаэла Черна из организации proFem.Провокационная одежда не играет никакой роли. Йоханна Неедлова говорит, что чаще всего домогательствам подвергаются девочки-подростки. «Это не связано только с тем, что некоторые могут считать молодых женщин более привлекательными. Преступники могут вымещать свою злобу на ком-то, кто, по их мнению, безобиден. Можно ожидать, что 17-летняя девушка будет менее защищена, чем 45-летняя решительная женщина, которая уже знает, как постоять за себя», — отмечает Йоханна Неедлова.Организация proFem опровергает миф о том, что провокационная одежда может привести к сексуальному насилию. «Это один из самых больших мифов. Мотивом для сексуального насилия является не сексуальное желание. Сексуальное насилие — это прежде всего осуществление власти и контроля, унижение и злоупотребление физическим или иным превосходством, которое преступник имеет над жертвой. Сексуальное желание в этих случаях не играет почти никакой роли», — добавляет Михаэла Черна.