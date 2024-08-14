Жара затрудняет железнодорожное сообщение — перегреваются вагоны
16 августа 2024
19:30
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Нынешняя жара может осложнить железнодорожные перевозки. Транспортные операторы зарегистрировали несколько случаев отказа кондиционеров или перегрева локомотивов и другой техники, что может привести к задержкам. С другой стороны, на железнодорожную сеть влияет не столько жара, сколько грозы и сильные ветры, следует из комментариев перевозчиков и железнодорожной администрации в адрес ČTK.
Длительная жара также сказывается на технике, особенно на локомотивах и вагонах, поскольку при высоких температурах невозможно охладить двигатели и другое оборудование. «Это напоминает ситуацию с автомобилем, когда в такую жару людям приходится ждать, пока температура двигателя снизится до определенного уровня. В таких случаях обычно срабатывает термозащита, чтобы предотвратить перегрузку и повреждение автомобиля, но это также означает, что транспортное средство выводится из эксплуатации на время, необходимое для охлаждения компонентов. Впоследствии это может привести к задержкам или отмене некоторых рейсов», — сообщил Петр Штахлавский, пресс-секретарь компании ČD. Он подтвердил, что железные дороги регистрируют отдельные случаи неисправностей или тепловой перегрузки транспортных средств в дни с высокой температурой.
Проблемы могут возникнуть и с кондиционерами. В целом, кондиционеры установлены примерно в 50% поездов ČD.
Пути и другие объекты железнодорожной сети, с другой стороны, не подвержены влиянию высоких температур. «В настоящее время жара обычно не вызывает проблем на железной дороге. За последнее время мы не зарегистрировали ни одного подобного случая на чешской сети», — заявила Нела Эберл Фрибова, пресс-секретарь Управления железных дорог.
Она отметила, что летом железная дорога особенно страдает от штормов и сильных ветров. «Чаще всего это падение деревьев на пути или воздушные линии, поломки оборудования, удары молний или отключение электричества. Проливной дождь может вызвать подтопление линии, и воду приходится откачивать. Иногда причиной обвала склона или насыпи также является сильный дождь», — рассказала Эберл Фрибова.
В таких случаях администрация останавливает движение, чтобы исключить возможные проблемы. «На местах задействовано максимальное количество персонала — железнодорожные пожарные, электрики и т.д.», — добавила пресс-секретарь. Прилагаются усилия, чтобы завершить работы по расчистке как можно быстрее, но это зависит от конкретной ситуации и масштабов ущерба.
Перевозчики также адаптируют условия работы своих сотрудников к нынешним температурам. Чешские железные дороги, например, разработали систему заботы о персонале в такие дни, говорит Штахлавский. «Работники снабжены термобоксами для хранения холодной воды. На станциях водителей и на стационарных рабочих местах есть холодильники. У нас также есть аквабары и кофейные бары для сотрудников», — рассказал Штахлавский. Подавляющее большинство водительских станций также оборудованы кондиционерами, отметил пресс-секретарь.
Среда стала самым жарким днем в этом году в Чехии. На большей части территории температура достигала 35 °C, а самая высокая температура была зафиксирована в Стражнице на юге Моравии — 37,1 °C.
Проблемы могут возникнуть и с кондиционерами. В целом, кондиционеры установлены примерно в 50% поездов ČD.
Пути и другие объекты железнодорожной сети, с другой стороны, не подвержены влиянию высоких температур. «В настоящее время жара обычно не вызывает проблем на железной дороге. За последнее время мы не зарегистрировали ни одного подобного случая на чешской сети», — заявила Нела Эберл Фрибова, пресс-секретарь Управления железных дорог.
Она отметила, что летом железная дорога особенно страдает от штормов и сильных ветров. «Чаще всего это падение деревьев на пути или воздушные линии, поломки оборудования, удары молний или отключение электричества. Проливной дождь может вызвать подтопление линии, и воду приходится откачивать. Иногда причиной обвала склона или насыпи также является сильный дождь», — рассказала Эберл Фрибова.
В таких случаях администрация останавливает движение, чтобы исключить возможные проблемы. «На местах задействовано максимальное количество персонала — железнодорожные пожарные, электрики и т.д.», — добавила пресс-секретарь. Прилагаются усилия, чтобы завершить работы по расчистке как можно быстрее, но это зависит от конкретной ситуации и масштабов ущерба.
Перевозчики также адаптируют условия работы своих сотрудников к нынешним температурам. Чешские железные дороги, например, разработали систему заботы о персонале в такие дни, говорит Штахлавский. «Работники снабжены термобоксами для хранения холодной воды. На станциях водителей и на стационарных рабочих местах есть холодильники. У нас также есть аквабары и кофейные бары для сотрудников», — рассказал Штахлавский. Подавляющее большинство водительских станций также оборудованы кондиционерами, отметил пресс-секретарь.
Среда стала самым жарким днем в этом году в Чехии. На большей части территории температура достигала 35 °C, а самая высокая температура была зафиксирована в Стражнице на юге Моравии — 37,1 °C.
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