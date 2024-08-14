Центр занятости принимает заявления от сотрудников Liberty Ostrava на компенсацию зарплаты за третий месяц

С сегодняшнего дня и до следующего четверга на территории металлургического завода, находящегося в состоянии неплатежеспособности с июня, будет работать мобильная группа из десяти сотрудников остравского бюро по трудоустройству. Работники могут предъявить им требования о компенсации заработной платы. Также это можно сделать лично в любом офисе бюро.



По словам представителей центра занятости, у бывших сотрудников завода есть шанс найти высокооплачиваемую работу в будущем. «По состоянию на конец июля в Моравско-Силезском крае было заявлено в общей сложности 12 358 вакансий, так что на рынке труда есть достаточно возможностей для поиска подходящей работы», — отметил Даниэль Криштоф, директор Бюро труда Чешской Республики. Бюро также зарегистрировало вакансии от 58 работодателей, в основном на позиции электриков, электромехаников, сварщиков, вальцовщиков, токарей, слесарей и сборщиков.



Большая часть предприятий Liberty Ostrava простаивает с декабря прошлого года, когда компания Tameh Czech прекратила поставки энергии из-за неоплаченных долгов. Большинство сотрудников с тех пор находятся дома. В июне компания подала заявление о неплатежеспособности, и суд отправил её в процедуру банкротства. Некоторое время назад компания объявила о плане массовых увольнений: осенью завод должны покинуть 2 300 из более чем 4 000 сотрудников, также начался процесс закрытия коксохимического завода. Однако профсоюз утверждает, что некоторые из работников, попавших под массовые увольнения, уже ушли по собственному желанию.



Силезский завод с 2019 года принадлежит Liberty Steel Group британского бизнесмена Санджива Гупты, входящего в GFG Alliance. Liberty Ostrava производит сталь в основном для строительной, машиностроительной и нефтехимической отраслей.