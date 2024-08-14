Центр занятости принимает заявления от сотрудников Liberty Ostrava на компенсацию зарплаты за третий месяц
16 августа 2024
21:00
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Работники обанкротившейся металлургической компании Liberty Ostrava теперь могут обращаться в центр занятости за компенсацией заработной платы за третий месяц — июль. За два предыдущих месяца было подано 8 473 заявления на компенсацию, и по ним сотрудники уже получили деньги в 98% случаев. Об этом Бюро по трудоустройству сообщило сегодня в пресс-релизе. Заявления о выплате компенсации за невыплаченную зарплату принимаются с 17 июня. Как ранее заявил министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL), государство планирует выплатить на эти цели около 1,3 миллиарда чешских крон за три месяца. Впоследствии эти средства будут предъявлены в качестве требования в рамках процедуры банкротства.
С сегодняшнего дня и до следующего четверга на территории металлургического завода, находящегося в состоянии неплатежеспособности с июня, будет работать мобильная группа из десяти сотрудников остравского бюро по трудоустройству. Работники могут предъявить им требования о компенсации заработной платы. Также это можно сделать лично в любом офисе бюро.
По словам представителей центра занятости, у бывших сотрудников завода есть шанс найти высокооплачиваемую работу в будущем. «По состоянию на конец июля в Моравско-Силезском крае было заявлено в общей сложности 12 358 вакансий, так что на рынке труда есть достаточно возможностей для поиска подходящей работы», — отметил Даниэль Криштоф, директор Бюро труда Чешской Республики. Бюро также зарегистрировало вакансии от 58 работодателей, в основном на позиции электриков, электромехаников, сварщиков, вальцовщиков, токарей, слесарей и сборщиков.
Большая часть предприятий Liberty Ostrava простаивает с декабря прошлого года, когда компания Tameh Czech прекратила поставки энергии из-за неоплаченных долгов. Большинство сотрудников с тех пор находятся дома. В июне компания подала заявление о неплатежеспособности, и суд отправил её в процедуру банкротства. Некоторое время назад компания объявила о плане массовых увольнений: осенью завод должны покинуть 2 300 из более чем 4 000 сотрудников, также начался процесс закрытия коксохимического завода. Однако профсоюз утверждает, что некоторые из работников, попавших под массовые увольнения, уже ушли по собственному желанию.
Силезский завод с 2019 года принадлежит Liberty Steel Group британского бизнесмена Санджива Гупты, входящего в GFG Alliance. Liberty Ostrava производит сталь в основном для строительной, машиностроительной и нефтехимической отраслей.
По словам представителей центра занятости, у бывших сотрудников завода есть шанс найти высокооплачиваемую работу в будущем. «По состоянию на конец июля в Моравско-Силезском крае было заявлено в общей сложности 12 358 вакансий, так что на рынке труда есть достаточно возможностей для поиска подходящей работы», — отметил Даниэль Криштоф, директор Бюро труда Чешской Республики. Бюро также зарегистрировало вакансии от 58 работодателей, в основном на позиции электриков, электромехаников, сварщиков, вальцовщиков, токарей, слесарей и сборщиков.
Большая часть предприятий Liberty Ostrava простаивает с декабря прошлого года, когда компания Tameh Czech прекратила поставки энергии из-за неоплаченных долгов. Большинство сотрудников с тех пор находятся дома. В июне компания подала заявление о неплатежеспособности, и суд отправил её в процедуру банкротства. Некоторое время назад компания объявила о плане массовых увольнений: осенью завод должны покинуть 2 300 из более чем 4 000 сотрудников, также начался процесс закрытия коксохимического завода. Однако профсоюз утверждает, что некоторые из работников, попавших под массовые увольнения, уже ушли по собственному желанию.
Силезский завод с 2019 года принадлежит Liberty Steel Group британского бизнесмена Санджива Гупты, входящего в GFG Alliance. Liberty Ostrava производит сталь в основном для строительной, машиностроительной и нефтехимической отраслей.
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