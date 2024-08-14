ЧП в реке Дие на Мораве. На поверхности плавают десятки мертвых рыб

Это подтвердил Лукаш Полена, руководитель местной организации союза рыбаков Дачице. «Мы пытаемся очистить воду с помощью пожарных. Но невозможно создать барьер, который предотвратил бы распространение, как это делается, например, в случае с разливами нефти", - сказал Полена.Из-за крушения в воде становится меньше кислорода и рыбы гибнут. Лукаш Полена не знает, в чем именно заключалась причина.«Дело расследуется, мы сотрудничаем по нему, в том числе, с отделом экологии муниципалитета Дачице. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что вода на участке была стоячей и без кислорода, что должно было что-то вызвать", - заявила Полена. Он признал, что в воду могли попасть и нечистоты.