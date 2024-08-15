19 августа начнется последний этап реконструкции Баррандовского моста
18 августа 2024
09:00
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Последний этап реконструкции Баррандовского моста в Праге начнется в понедельник, 19 августа. Первоначально ремонт предполагалось завершить к концу летних каникул. Задержка была вызвана тем, что состояние северной части моста оказалось хуже, чем ожидалось.
Баррандовский мост состоит из двух мостов. Южный мост в направлении Смихова на Браник уже отремонтирован. На Северном мосту, в его северной части, сейчас завершается реконструкция. С понедельника работы переместятся в южную часть, ремонт которой, по предварительной информации, должен завершиться к концу года. На этом закончится полная реконструкция моста, начавшаяся в 2022 году.
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