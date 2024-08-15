Эксперт: у ос начинает заканчиваться еда, через неделю они будут в сильном стрессе

Через несколько недель осы начнут еще больше охотиться за сладостями, говорит Йиржи Скухровец, эксперт по экологии насекомых из Научно-исследовательского института растениеводства.





«Сейчас как раз заканчивается тот период, когда цветут последние кусты, в то же время осиные гнезда будут медленно погибать. Через неделю-две осы уже могут испытывать сильный стресс из-за того, что у них больше нет еды», — объясняет Скухровец в интервью Seznam Zprávy.





– Близится конец каникул, и мы все наблюдаем повышенную активность ос. В этом году происходит что-то особенное?





– В этом году зафиксировано больше выездов спасателей и пожарных для уничтожения гнезд. А в остальном в нашей стране нет систематического мониторинга ос и шершней. Из сообщений пожарных и спасателей мы знаем, что контакты стали более частыми. Но, может, не потому, что ос больше и они более активны, возможно, люди больше выходят на природу. Таких аспектов очень много.





– Почему осы охотятся за сладостями в конце лета и раньше у нас с ними не было таких проблем?





– Осы активны круглый год, но в мае, июне, июле и частично в августе они охотятся преимущественно за мясом и различными насекомыми. Если рядом с вами есть осиное гнездо, там будет меньше мух, потому что они все расхватают. Осы скармливают мясо личинкам в гнезде и за это получают от личинок сладости в награду.





– Это что-то вроде муравьев, получающих мед от тли?





– Именно так, как вы представляете, хотя состав немного другой. Ближе к концу лета развитие личинок заканчивается, еда им больше не нужна. Рабочие начнут зависеть сами от себя, и все гнездо постепенно погибнет. Летом у них еще есть возможность полакомиться чем-нибудь сладким, особенно нектаром цветущих растений, но в этот момент заканчивают цвести последние деревья и кустарники, вроде плюща и ему подобных. Таким образом, осы зависят от других ресурсов, таких как гнилые фрукты или наша еда.





– Мы, люди, чувствуем, что осы агрессивны и преследуют нас. Это так?





– Конечно нет. И осы, и шершни являются высшими хищниками царства насекомых. Если человек ведет себя спокойно, не размахивает руками, то оса на него не нападет. Недавно задокументированный Людек Шулда (эксперт по общественным насекомым – прим. ред.) прекрасно провел время, кормя их с пальца, и они совершенно спокойны.





– Поэтому важно сохранять спокойствие.





– Да, и еще по одной причине. Осы являются социальными насекомыми и общаются в основном посредством химической связи. Например, когда вас жалит оса, она выделяет вещества, запах которых чувствуют другие. Это делает вас мишенью. Когда вы находитесь в состоянии стресса, вы также начинаете выделять вещества, запах которых чувствуют осы.





Сейчас основной пик как раз заканчивается. Через неделю-две осы могут сильно переживать из-за того, что у них больше нет еды. Но, как я уже сказал, это не значит, что они нападут на нас.





– Почему осы доставляют нам проблемы, а не пчелы?





– Было бы очень похоже, если бы пчеловоды не кормили пчел. Если бы у пчел не было такой еды, как у ос, они тоже были бы более активными. У меня нет статистики по этому поводу, но я определенно предполагаю, что укусов пчел все равно будет больше, чем укусов ос. Кроме того, укусы пчел более проблематичны, чем укусы ос, потому что пчела при укусе использует весь имеющийся у нее яд. Хотя оса может ужалить более одного раза, она дает меньшую дозу яда.





Наше представление о пчелах немного искажено, поскольку они дают нам мед и опыляют, поэтому мы считаем их «хорошими». Мы также знаем это из сказок, где пчелы хорошие, а осы агрессивные. В то же время осы играют чрезвычайно важную роль в экосистеме. Они полезны и с человеческой точки зрения: уничтожают насекомых, которые нас отравляют, или вредителей, уничтожающих наши овощи.