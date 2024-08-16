Найти жилье студентам в Чехии в этом году сложнее, чем в прошлом

«Для многих студентов ситуация становится действительно сложной», — сказал Мартин Понцер, руководитель службы цифровой недвижимости Bezrealitka. Ежегодно он готовит анализ цен на студенческую аренду в университетских городах. В итоговую цену входит не только арендная плата, но и платежи за электроэнергию.





Последняя версия карты показывает, что выплаты, которые владельцы квартир требуют от студентов, выросли двузначными темпами по сравнению с прошлым годом. Больше всего в Остраве, Йиглаве, Ческе-Будеевице и Оломоуце, где совместное проживание четырех человек в одной 70-метровой квартире будет стоить на 14% больше, чем в прошлом году. На практике это составляет от 4 500 до 5 000 крон в месяц на одного квартиранта, что примерно на 550–600 крон больше, чем в прошлом году.





В Праге цена на жилье выросла примерно на 800 крон и составила почти 8 500 крон. В Брно студенты платят около 6 500 крон — на 300 крон больше, чем раньше.





Студенты являются рискованными арендаторами из-за нестабильных доходов. Их положение еще более осложнилось сейчас, когда арендные квартиры в целом пользуются большим спросом. Таким образом, молодые люди имеют меньше шансов на успех.





В случае успеха им приходится внести залог, а иногда и внести первую арендную плату вперед. Понцер прогнозирует, что больше людей будут арендовать одну единицу недвижимости, чем раньше.





Например, в Праге, по словам Штепана Матейки, аналитика данных рекламного сайта Sreality.cz, совместное проживание может сэкономить около 5 000 крон по сравнению с арендой небольшой квартиры самостоятельно.





Общежития переполнены





Учитывая эти проблемы, часть студентов предпочитают оставаться в общежитиях университета. Это дает им возможность более активно участвовать в студенческой жизни. Несмотря на рост цен в предыдущие годы, общежития остаются более дешевой альтернативой.





«Пять лет назад я платил менее 3 000 крон за проживание в общежитии, сейчас — 3 500», — рассказал Карим, который учится в Западночешском университете в Пльзене.





В этом году интерес к общежитиям растет. Крупные университеты чаще всего отвечали, что они уже заполнены или что к ним поступило больше заявок, чем они могли принять.





Например, в общежитиях Чешского университета естественных наук в Праге имеется 2 100 коек. По словам пресс-секретаря университета Карлы Мрачковой, на них уже подали заявки 3 000 абитуриентов, и заявки продолжают поступать.





Другие вузы также отмечают переполненность. Поэтому они составляют списки претендентов, с которыми свяжутся, как только освободится место в общежитии.





Привлекательности общежитий в этом году способствовало и то, что некоторые вузы решили сохранить цены на уровне прошлого года. Карлов университет, в основном расположенный в Праге, увеличил плату за общежитие на 8,1%. Среднемесячная стоимость проживания в этом вузе составляет около 6 000 крон.