Чиновник в Словакии прервал спектакль в театре, он хотел защитить детей от «извращенного фильма»
19 августа 2024
12:30
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Словацкого секретаря Министерства окружающей среды Штефана Куффу вывели из зала театра в деревне Мала Франкова после того, как он прервал представление и попытался решить, для кого оно подходит. О случившемся в сетях сообщил находившийся в зале главный редактор Zamagurské noviny Лукаш Маргефка. Куффа утверждает, что хотел защитить детей от «извращенного фильма».
Кошицкий театр в деревне Мала Франкова на севере страны ставил спектакль «Моя малышка», когда перед публикой появился секретарь Куффа. «Он начал определять, кому шоу подходит, кому не подходит, кому следует оставаться на месте, а кому там сидеть нельзя. Он произвольно прервал выступление актрисы», — описывает Мархефка в Instagram.
«А когда мы начали кричать и критиковать его поведение, он не уходил, пока мэр не пришел и не забрал его оттуда», - рассказал журналист. Он называет всю ситуацию возмутительной и призывает словаков защищать свою свободу. «Нечто подобное не должно произойти», — говорит он.
Самого Куффу можно увидеть на видео, которое распространяется вместе с его показаниями. Например, он говорит зрителям: «Я прошу вас позволить мне это сделать» или «Я жду, когда все дети уйдут».
«Никто из этих людей, которые приезжают на государственные деньги с маяками в маленькое село, не будет показывать плеча на театральном представлении. Из уважения к зрителю и из уважения к актерам!» — также отметил главный редактор. Затем Куффа опубликовал два собственных видеоролика, в которых он утверждает, что наслаждался культурным вечером, пока на него «не напали рабочие сцены».
«У нас был прекрасный вечер, было фольклорное представление, все такое. А в конце показали извращенный фильм, где на сцене были даже дети. Восьмилетние, семилетние, десятилетние дети. И когда я указал им, что они не должны этого оставлять и что это неуместно, я призвал и родителей увести детей. Они напали на нас с палками», — говорит он, поясняя, что они уничтожили его мобильный телефон.
Куффа известен в Словакии своими весьма радикальными взглядами. Например, будучи христианским консерватором, он потребовал, чтобы духовенство «возвело Христа на престол как короля Словакии». В то время он был секретарем Министерства культуры, которое уволился вскоре после этого восхождения. Конференция епископов также дистанцировалась от его выступления.
Во время речи по случаю годовщины прибытия Кирилла и Мефодия в Словакию Куффа вновь спутал словацкий со старославянским и заявил, что «словацкий становится четвертым богослужебным языком во всем мире». В то время, о котором он говорил, этого языка еще не существовало. Политик, прошедший в парламент благодаря партии экс-премьер-министра Игоря Матовича, в прошлом обвинялся в угрозах словацкому фермеру.
Комментарии:
paylina 19 августа 2024 13:22
Очередные "чешские" новости, которые мы заслужили. Теперь мы знаем, что в Словакии существует ресурс Zamagurské noviny и что его редактор иногда пишет в инстаграм о культурных событиях в маленьких деревнях. О содержании "извращенного шоу" между тем - ни слова. Может, там действительно показывали такое, что детям в зале было не место и все мероприятие должно было проходить с пометкой 18+? Чехи, например, тоже не одобрили перформанс, где какая-то альтернативно одаренная бодипозитивная художница раздевалась при детях догола и кидалась грязью. Свобода одного, как известно, кончается там, где начинается свобода другого. И просто удивительно, как журналист готов отстаивать собственную свободу, но отказывает в праве на свободу высказываний и оценок другому человеку.
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