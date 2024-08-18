Сенат призывает провести проверку православных храмов в Чехии

В позапрошлом году, после начала российской агрессии против Украины, министерство не нашло оснований для отзыва регистрации. Об этом журналистам после заседания комитета сообщил его председатель Павел Фишер.





«Свободой религии и объединений не следует злоупотреблять ради незаконного влияния враждебной иностранной державы. Мы убеждены, что нежелательно, чтобы Русская Православная Церковь в Чехии или Православная Церковь в чешских землях подвергались злоупотреблениям ради влияния со стороны Российской Федерации, это противоречит интересам Чехии, заявил Фишер. Если действующие правила не позволяют государству реагировать на угрозы безопасности, вызванные злоупотреблениями в отношении церквей, правительству следует предложить поправку, которая предоставит государству необходимые полномочия, аналогично случаю ассоциаций или политических партий.





Председатель комитета напомнил, что Русская Православная Церковь в Чехии является филиалом Русской Православной Церкви Московского Патриархата, который напрямую связан с российской государственной властью. Эту церковь возглавляет Патриарх Кирилл, который был внесен чешским правительством в санкционный список в апреле 2023 года за то, что в своих публичных выступлениях он давал религиозное оправдание российской агрессии против Украины. Власти Чехии аннулировали вид на жительство у русского православного священнослужителя Николая Лищенюка, поскольку, по имеющейся информации, он при поддержке властей России создал структуру влияния с целью поддержки сепаратистских тенденций в странах Евросоюза.





«Я не считаю Русскую Православную Церковь Московского Патриархата церковью, а ее представителей — духовенством. Это часть репрессивной машины Кремля, которая участвует в операциях влияния России», — заявил министр иностранных дел Ян Липавский.





По данным комитета, Православная Церковь на чешских землях независима от РПЦ и занимает второе место по количеству верующих в Чехии, число которых выросло за счет религиозных беженцев из Украины. Однако с 2014 года оно попало под все более значительное влияние лиц, связанных с российскими властными структурами.





«Обстоятельства, при которых состоялось собрание этой церкви 27 июня с.г. в церкви Св. Кирилла и Мефодия на улице Реслова в Праге, могут, по мнению присутствующих, вызвать опасения по поводу легитимности выборов представителей и управления имуществом», — сказал Фишер. По его словам, нарушения есть, например, на Ольшанском кладбище, где пространство важной православной часовни используется не по назначению. Он напомнил, что государство выплатило Православной церкви на чешских землях 1,2 миллиарда крон в рамках реституции.





По мнению комитета, правительство должно также поручить министру внутренних дел Вито Ракушану обеспечить, чтобы полиция уделяла все внимание раскрытию и расследованию возможной преступной деятельности членов Русской православной церкви в Чехии.