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Чехия предлагает Украине свои наработки в сфере энергетики, здравоохранения и машиностроения

Новости 420on
21 августа 2024
11:30
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Чешская Республика в Днепропетровской области Украины предлагает свои возможности в области энергетики, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, водного хозяйства, традиционного инженерного дела и даже технического образования. У компании есть собственные ноу-хау и необходимый опыт в этих секторах. Об этом в интервью ЧТК сообщил посол Чехии в Украине Радек Пех. Украина сталкивается с российской военной агрессией с февраля 2022 года, и в будущем ожидается ее послевоенное восстановление.
Чешская Республика находится в долгосрочном контакте с представителями городов Днепр и Кривой Рог, а также всего региона по вопросам участия в послевоенном восстановлении. В целях эффективного сотрудничества и координации проектов в Днепропетровской области будет открыт филиал посольства, а в будущем Чехия планирует открыть там генеральное консульство. «Мы также успешно пытаемся связать Днепропетровскую область с партнерами в Чехии, в частности, например, с Южноморавским краем», — отметил Пех.

По словам посла, украинская сторона сейчас больше ориентируется на оперативное восстановление разрушенных объектов стратегической инфраструктуры, системно не занимается послевоенным восстановлением. «Однако Чехия и здесь помогает, например, поставляя когенерационные установки или установки по очистке питьевой воды», — сказал Пех.

Возможность участвовать в послевоенном восстановлении страны, атакованной Россией, представляет собой уникальную возможность для чешского бизнеса. «Явное осознание здесь обширной и быстрой гуманитарной помощи, помощи по стабилизации и развитию, которую Чехия оказывает Украине, не говоря уже о военной и оборонной помощи, можно рассматривать как большое сравнительное преимущество на более поздних этапах послевоенного восстановления страны», — отметил он. Но при этом, по его словам, необходимо учитывать силу иностранных конкурентов, особенно из Германии, Польши и Италии.
Чехия Украина бизнес производство

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