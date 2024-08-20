В выходные вернется жара, но в воскресенье ожидается дождь

«Высокое давление будет перемещаться над центральной и восточной Европой. Вокруг него с юго-запада на юг к нам будет постепенно поступать теплый воздух. В воскресенье над нашей территорией с запада пройдет холодный фронт», — говорится в сообщении ČHMÚ.



В пятницу и субботу будет ясно или почти ясно. Ночные температуры составят от 10 до 14 °C в пятницу и примерно на 3 °C выше в субботу. Дневные температуры поднимутся до 27–32 °C в пятницу и до 30–35 °C в субботу.



В воскресенье облачность увеличится, и метеорологи ожидают ливни и грозы, особенно в Богемии. Ночные температуры останутся высокими — от 18 до 22 °C, на западе около 16 °C. Там, где похолодает, днем столбик термометра покажет около 23 °C. А вот на юго-востоке установится тропическая температура, которая может достигать 35 °C.



Облачная погода с ливнями и грозами сохранится в начале следующей недели, а со вторника температура снова начнет прогреваться.