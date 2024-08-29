Власти одобрили поддержку космонавтики в Чехии после 2025 года
1 сентября 2024
13:00
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Правительство одобрило поддержку космической деятельности в Чешской Республике в рамках рамочного проекта Европейского космического агентства (ESA) после 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.
Проект ESA призван помочь в реализации национального проекта «Чешский путь в космос», который был представлен министром транспорта Мартином Купкой (ODS) в июне. Он не предназначен для финансирования полета чешского астронавта Алеша Свободы в космос, сообщил ранее ČTK пресс-секретарь министерства транспорта Ян Яковлевич.
«Кабинет министров поддержал продолжение сотрудничества с ESA в рамках рамочного проекта по реализации поддержки, которую ESA будет оказывать космической деятельности в Чешской Республике. Этот проект должен завершиться в 2025 году, но правительство согласовало финансирование для его продолжения до 2032 года, чтобы начать официальные переговоры с ESA и его странами-членами о его дальнейшем продлении», — говорится в сообщении правительственной канцелярии.
Премьер-министр Петр Фиала представит деятельность проекта «Чешский путь в космос» вместе с Купкой и другими министрами на пресс-конференции в Брно в понедельник, 2 сентября. Правительство выбирает из 60 предложений различные научные эксперименты, связанные с космической миссией, например в области биомедицины, инженерии или психологии. Ожидается, что в Брно представители правительства также представят планируемые изменения в сфере образования. Правительство хочет обеспечить достаточное количество квалифицированных специалистов и менеджеров для чешских компаний и научных учреждений.
По словам Фиалы, чешская космическая отрасль является одной из лучших. Цель национального космического проекта — в течение пяти лет осуществить чешскую миссию в космос. Национальный космический проект также призван связать деятельность коммерческих компаний и ученых и стимулировать интерес к изучению технических областей, заявил Купка в июне.
По словам Купки, Чешская Республика ежегодно инвестирует в ESA 1,6 миллиарда крон, и правительство хотело бы увеличить инвестиции до 2 миллиардов крон к 2029 году. По словам сенатора Йиржи Душека, отдача от инвестиций в космическую деятельность восьмикратная. Подготовка космической миссии обойдется в сотни миллионов крон.
По словам Фиалы, в июне около 150 чешских компаний, стартапов и академических институтов были вовлечены в космическую деятельность, и их число быстро растет. По словам Купки, чешские компании участвуют в более чем 600 успешных научно-технических космических программах, принимали участие в 30 космических полетах и поставили детали для трех ракет. Однако они испытывают нехватку специалистов. Популяризация науки и космоса должна изменить эту ситуацию.
«Кабинет министров поддержал продолжение сотрудничества с ESA в рамках рамочного проекта по реализации поддержки, которую ESA будет оказывать космической деятельности в Чешской Республике. Этот проект должен завершиться в 2025 году, но правительство согласовало финансирование для его продолжения до 2032 года, чтобы начать официальные переговоры с ESA и его странами-членами о его дальнейшем продлении», — говорится в сообщении правительственной канцелярии.
Премьер-министр Петр Фиала представит деятельность проекта «Чешский путь в космос» вместе с Купкой и другими министрами на пресс-конференции в Брно в понедельник, 2 сентября. Правительство выбирает из 60 предложений различные научные эксперименты, связанные с космической миссией, например в области биомедицины, инженерии или психологии. Ожидается, что в Брно представители правительства также представят планируемые изменения в сфере образования. Правительство хочет обеспечить достаточное количество квалифицированных специалистов и менеджеров для чешских компаний и научных учреждений.
По словам Фиалы, чешская космическая отрасль является одной из лучших. Цель национального космического проекта — в течение пяти лет осуществить чешскую миссию в космос. Национальный космический проект также призван связать деятельность коммерческих компаний и ученых и стимулировать интерес к изучению технических областей, заявил Купка в июне.
По словам Купки, Чешская Республика ежегодно инвестирует в ESA 1,6 миллиарда крон, и правительство хотело бы увеличить инвестиции до 2 миллиардов крон к 2029 году. По словам сенатора Йиржи Душека, отдача от инвестиций в космическую деятельность восьмикратная. Подготовка космической миссии обойдется в сотни миллионов крон.
По словам Фиалы, в июне около 150 чешских компаний, стартапов и академических институтов были вовлечены в космическую деятельность, и их число быстро растет. По словам Купки, чешские компании участвуют в более чем 600 успешных научно-технических космических программах, принимали участие в 30 космических полетах и поставили детали для трех ракет. Однако они испытывают нехватку специалистов. Популяризация науки и космоса должна изменить эту ситуацию.
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