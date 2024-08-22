Полиция задержала убийцу трех человек в Золингене — это 26-летний сириец

Злоумышленника задержали примерно через 24 часа после теракта. Об этом в воскресенье вечером министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройл сообщил в телепередаче телеканала ARD. «Полиция поймала подозреваемого, которого они искали всю субботу», — заявил Ройл в эфире ARD, добавив, что народу Германии больше не надо бояться нового нападения.





Его слова подтвердили в полиции утром в воскресенье, когда тогда же выступили с заявлением о том, что задержанный признался в совершении преступления. Ранее информация немецких СМИ о нападении сирийца также подтвердилась.





Интернет-версия журнала Der Spiegel сообщила в воскресенье вечером, что подозреваемый сдался полиции. Сообщается, что это 26-летний сириец, который приехал в Германию в конце 2022 года и попросил здесь убежище.





Однако был ли он действительно членом Исламского государства, защитники закона пока не подтвердили. Именно это террористическое движение взяло на себя ответственность за нападение в западногерманском Золингене в субботу вечером.





В заявлении в своем Telegram-аккаунте террористы, как сообщает Reuters, заявили, что один из членов группировки боевиков совершил нападение «из мести мусульманам в Палестине и во всем мире».





Второй задержанный





Уже в субботу утром был задержан пятнадцатилетний юноша, которого подозревают в том, что он заранее знал о нападении и не сообщил о нем. Однако в полиции не уточнили, какова его связь с нападавшим. Задержанный подросток родом из Кыргызстана проживал в местном центре для беженцев, пишет сайт журнала Der Spiegel.





Нападение произошло около 21:40 в городе с населением около 160 тысяч человек во время городского праздника. В этом году Золинген отмечает 650-летие со дня своего основания. Еще одна часть мероприятия под названием «Праздник разнообразия» в эти выходные была отменена властями.





Преступник беспорядочно наносил ножевые ранения людям. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.