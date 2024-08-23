Разгневанные пассажиры разгромили трамвай и автобус в Оломоуце, теперь им грозит тюрьма

Об этом случае сообщил в понедельник официальный представитель полиции Либор Хейтман. Первому из пассажиров грозит до года лишения свободы за порчу чужого имущества, второму, которого также подозревают в хулиганстве, — два года.







Инцидент произошел в субботу после 18:00. Водитель трамвая обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина ударил кулаком и повредил стекло салона трамвая на остановке «Площадь Республики» в Оломоуце. Вскоре после этого полицейский патруль выследил мужчину, который соответствовал описанию преступника.





«40-летний мужчина рассказал, что увидел приближающийся новый трамвай и захотел сесть в него. По его словам, он побежал, но водитель закрыла перед его носом дверь. Он разозлился и ударил кулаком по стеклу, разбив его», — сказал собеседник агентства.





Похожий случай произошел в воскресенье. 29-летний мужчина хотел сесть в автобус со своей собакой в ​​Дрождине, и водитель попросил надеть на собаку намордник перед посадкой. Мужчина согласился сделать это в автобусе, чтобы не задерживать всех, и сел в транспорт. Однако во время поездки водитель заметил, что мужчина не надел намордник на собаку, и подошел к нему на следующей остановке в Быстрованах.





«Он предупредил, что если тот не наденет на собаку намордник, то нарушит правила перевозки и должен будет выйти. Однако пассажир отказался. Поэтому водитель сказал ему, что позвонит диспетчеру и в полицию, что он и сделал. Тем временем разгневанный пассажир вышел со своей собакой и со злостью пнул входную дверь автобуса, которую он повредил», — рассказал Хейтман.





Он добавил, что агрессивного мужчину через несколько минут нашел полицейский патруль на близлежащей велосипедной дорожке.