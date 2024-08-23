С сентября начнутся проверки соблюдения правил отопления
26 августа 2024
21:00
448
С начала сентября жители Чехии обязаны прекратить использование старых угольных котлов, которые производят наибольшее количество вредных выбросов. Тем, кто не успеет к сроку, власти предоставят дополнительное время для исправления ситуации. Однако эксперты советуют не затягивать, поскольку спрос на замену растет, и услуги инженеров по отоплению могут быть доступны только через несколько недель. Власти начнут проверки уже в сентябре.
Проверками займутся муниципалитеты с расширенной юрисдикцией. Они объявили, что начнут их с сентября и будут использовать различные подходы.
«С сентября органы по охране чистоты воздуха будут проводить проверки в основном по собственной инициативе, а с 2025 года проверки будут в большей степени проводиться по служебной линии», — цитирует Чешское агентство печати Яну Мусалкову-Ецкелову, пресс-секретаря муниципалитета Фридек-Мистек.
В других городах планируют действовать более планомерно. В Ланшкроуне планируют обратиться в близлежащие муниципалитеты, чтобы выявить домохозяйства, использующие твердые виды топлива. Затем мэрия обратится к ним с просьбой представить документ о замене.
В начале сентября жители должны прекратить использование котлов первого и второго класса эмиссии, а также котлов старше 20 лет, у которых эта маркировка вообще не использовалась. По оценкам Министерства охраны окружающей среды, в Чехии насчитывается около 150 000 таких котлов.
Узнать, сколько котлов уже заменили жители, практически невозможно. Нет централизованной статистики, и никто не обязан сообщать о покупке нового источника тепла.
Если в следующем месяце кто-то продолжит использовать старые котлы, власти могут оштрафовать его на сумму до 50 000 крон.
На первых порах штрафов можно избежать. Министерство окружающей среды призвало муниципалитеты проявлять понимание в тех случаях, когда домохозяйство заказало новый котел, ожидает его установки или уже подало заявку на получение субсидии на замену. В департаменте отмечают, что цель состоит в том, чтобы перейти на более экологически чистые источники, а не в сборе штрафов.
«По нашему опыту, не обязательно, чтобы заявление было готово на 100%. Важен срок подачи заявки. Если чего-то не хватает, это можно добавить в процессе подачи документов», — говорит Вероника Скорункова, специалист по энергетике компании V-system, Saint-Gobain.
Министерство стремится улучшить качество воздуха в Чешской Республике через замену старых котлов. Согласно исследованию, проведенному Барселонским институтом глобального здравоохранения, некоторые чешские города, наряду с итальянскими и польскими, входят в число худших в Европе по качеству воздуха. Они заняли три места в первой десятке населенных пунктов с наибольшей долей загрязняющей пыли в смертности их жителей.
Остерегайтесь квот на выбросы
Так же, как нет точных данных о том, сколько котлов чехи уже заменили, не совсем ясно, на что они их заменяют. По крайней мере опрос Ipsos для компании Stiebel Eltron дает подсказку. Более половины респондентов заявили, что выбирают в качестве замены либо более современный твердотопливный котел, либо газовый котел.
Однако отопление на ископаемом топливе будет постепенно становиться дороже. Согласно текущим планам, с 2027 года домохозяйства будут включены в схему торговли квотами на выбросы. Это приведет к росту цен на 30%», — сказал Зденек Личка, президент Ассоциации теплотехнических компаний.
Даже если речь идет о более современных твердотопливных котлах, их владельцам, возможно, придется менять их снова через несколько лет.
«С сентября органы по охране чистоты воздуха будут проводить проверки в основном по собственной инициативе, а с 2025 года проверки будут в большей степени проводиться по служебной линии», — цитирует Чешское агентство печати Яну Мусалкову-Ецкелову, пресс-секретаря муниципалитета Фридек-Мистек.
В других городах планируют действовать более планомерно. В Ланшкроуне планируют обратиться в близлежащие муниципалитеты, чтобы выявить домохозяйства, использующие твердые виды топлива. Затем мэрия обратится к ним с просьбой представить документ о замене.
В начале сентября жители должны прекратить использование котлов первого и второго класса эмиссии, а также котлов старше 20 лет, у которых эта маркировка вообще не использовалась. По оценкам Министерства охраны окружающей среды, в Чехии насчитывается около 150 000 таких котлов.
Узнать, сколько котлов уже заменили жители, практически невозможно. Нет централизованной статистики, и никто не обязан сообщать о покупке нового источника тепла.
Если в следующем месяце кто-то продолжит использовать старые котлы, власти могут оштрафовать его на сумму до 50 000 крон.
На первых порах штрафов можно избежать. Министерство окружающей среды призвало муниципалитеты проявлять понимание в тех случаях, когда домохозяйство заказало новый котел, ожидает его установки или уже подало заявку на получение субсидии на замену. В департаменте отмечают, что цель состоит в том, чтобы перейти на более экологически чистые источники, а не в сборе штрафов.
«По нашему опыту, не обязательно, чтобы заявление было готово на 100%. Важен срок подачи заявки. Если чего-то не хватает, это можно добавить в процессе подачи документов», — говорит Вероника Скорункова, специалист по энергетике компании V-system, Saint-Gobain.
Министерство стремится улучшить качество воздуха в Чешской Республике через замену старых котлов. Согласно исследованию, проведенному Барселонским институтом глобального здравоохранения, некоторые чешские города, наряду с итальянскими и польскими, входят в число худших в Европе по качеству воздуха. Они заняли три места в первой десятке населенных пунктов с наибольшей долей загрязняющей пыли в смертности их жителей.
Остерегайтесь квот на выбросы
Так же, как нет точных данных о том, сколько котлов чехи уже заменили, не совсем ясно, на что они их заменяют. По крайней мере опрос Ipsos для компании Stiebel Eltron дает подсказку. Более половины респондентов заявили, что выбирают в качестве замены либо более современный твердотопливный котел, либо газовый котел.
Однако отопление на ископаемом топливе будет постепенно становиться дороже. Согласно текущим планам, с 2027 года домохозяйства будут включены в схему торговли квотами на выбросы. Это приведет к росту цен на 30%», — сказал Зденек Личка, президент Ассоциации теплотехнических компаний.
Даже если речь идет о более современных твердотопливных котлах, их владельцам, возможно, придется менять их снова через несколько лет.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
26 АВГУСТА 2024
260
Украина получает десятки тысяч боеприпасов в месяц. В общей сложности с момента российского вторжения в феврале 2022 года Чешская Республика поставила ей два миллиона крупнокалиберных и 22 миллиона...
18:00
26 АВГУСТА 2024
488
После прохладной погоды с дождями в начале недели со среды в Чехию вернется жара. Во вторник дожди будут носить спорадический характер, а в четверг могут появиться грозы. В пятницу холодный фронт...
16:30
26 АВГУСТА 2024
566
Современная Россия мечтает договориться с Соединенными Штатами о разделе влияния в Европе, подобно тому, как Советский Союз и нацистская Германия разделили сферы влияния в 1939 году, считает Петр...
15:00
26 АВГУСТА 2024
370
В бюджетном резерве правительства на этот год нет средств на увеличение зарплат в государственном секторе. Однако министерства все еще ищут в своих бюджетах деньги на сентябрьское повышение. Оклады...
12:50
26 АВГУСТА 2024
612
Выстрел прозвучал в понедельник утром на 12-м этаже здания в Злине, где расположена областная мэрия и финансовое управление края. Чиновники напуганы, потому что это уже второй случай за два года....
11:30
26 АВГУСТА 2024
1269
В выходные двое недовольных пассажиров не смогли сдержать гнев и нанесли ущерб транспортным средствам в Оломоуце. Один излил свой гнев на трамвае в субботу, другой повредил автобус в воскресенье....
09:00
26 АВГУСТА 2024
531
Чешская экономика сократилась в реальном выражении в прошлом году, инфляция была второй по величине в Европейском союзе, страна продолжала быстро влезать в долги, а ее расходы росли, сообщили в...
18:30
25 АВГУСТА 2024
610
ЧЕХ, ПОПАВШИЙ В ТЮРЬМУ ИЗ-ЗА КРИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЗИМБАБВЕ, БЫЛ ОСВОБОЖДЕН И ПОКИНУЛ СТРАНУ
Гражданин Чехии, задержанный в этом месяце в зимбабвийском городе Масвинго по подозрению в распространении лжи, был освобожден и покинул Зимбабве после того, как суд оправдал его в пятницу. Об этом...
10:00
25 АВГУСТА 2024
1628
Франция преследует Дурова за серьезные преступления, связанные с отказом Telegram сотрудничать с расследованием. Ордер на его арест во Франции действителен уже давно, непонятно, зачем он приехал в...
09:00
25 АВГУСТА 2024
1261
Ответственность за произошедшую в пятницу резню на городском празднике в Золингене (Германия), в которой три человека были убиты и еще восемь получили ранения, несет 26-летний сириец. Полиции...
15:00
24 АВГУСТА 2024
1134
КАКИЕ АКЦИИ С ВЫСОКИМИ ДИВИДЕНДАМИ СТОИТ РАССМОТРЕТЬ ЧЕШСКИМ ИНВЕСТОРАМ В КОНЦЕ ЛЕТА И НАЧАЛЕ ОСЕНИ?
Когда лето подходит к концу и приближается осень, самое время пересмотреть свой инвестиционный портфель. Дивидендные акции предлагают не только стабильный доход, но и потенциал для долгосрочного...
13:00
24 АВГУСТА 2024
670
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) считает, что вероятность того, что этот год побьет рекорд прошлого года и станет самым теплым с момента начала...
12:23
24 АВГУСТА 2024
3323
Во время празднования 650-летия города Золинген в земле Северный Рейн-Вестфалия мужчина начал наносить ножевых ранения прохожим около 21:45 в пятницу. Три человека погибли, еще восемь получили...
09:00
24 АВГУСТА 2024
4038
Экономика Германии, скорее всего, будет расти гораздо медленнее, чем предполагалось, и это может негативно сказаться на Чехии. «Чешская экономика в определенной степени является субподрядчиком...
21:00
23 АВГУСТА 2024
1114
Хотя в этом году большая часть внимания прикована к фондовым рынкам, другие инструменты переживают период беспрецедентного роста. Одним из них является золото, которое с января подорожало примерно...