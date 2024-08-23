С сентября начнутся проверки соблюдения правил отопления

Проверками займутся муниципалитеты с расширенной юрисдикцией. Они объявили, что начнут их с сентября и будут использовать различные подходы.



«С сентября органы по охране чистоты воздуха будут проводить проверки в основном по собственной инициативе, а с 2025 года проверки будут в большей степени проводиться по служебной линии», — цитирует Чешское агентство печати Яну Мусалкову-Ецкелову, пресс-секретаря муниципалитета Фридек-Мистек.



В других городах планируют действовать более планомерно. В Ланшкроуне планируют обратиться в близлежащие муниципалитеты, чтобы выявить домохозяйства, использующие твердые виды топлива. Затем мэрия обратится к ним с просьбой представить документ о замене.



В начале сентября жители должны прекратить использование котлов первого и второго класса эмиссии, а также котлов старше 20 лет, у которых эта маркировка вообще не использовалась. По оценкам Министерства охраны окружающей среды, в Чехии насчитывается около 150 000 таких котлов.



Узнать, сколько котлов уже заменили жители, практически невозможно. Нет централизованной статистики, и никто не обязан сообщать о покупке нового источника тепла.



Если в следующем месяце кто-то продолжит использовать старые котлы, власти могут оштрафовать его на сумму до 50 000 крон.



На первых порах штрафов можно избежать. Министерство окружающей среды призвало муниципалитеты проявлять понимание в тех случаях, когда домохозяйство заказало новый котел, ожидает его установки или уже подало заявку на получение субсидии на замену. В департаменте отмечают, что цель состоит в том, чтобы перейти на более экологически чистые источники, а не в сборе штрафов.



«По нашему опыту, не обязательно, чтобы заявление было готово на 100%. Важен срок подачи заявки. Если чего-то не хватает, это можно добавить в процессе подачи документов», — говорит Вероника Скорункова, специалист по энергетике компании V-system, Saint-Gobain.



Министерство стремится улучшить качество воздуха в Чешской Республике через замену старых котлов. Согласно исследованию, проведенному Барселонским институтом глобального здравоохранения, некоторые чешские города, наряду с итальянскими и польскими, входят в число худших в Европе по качеству воздуха. Они заняли три места в первой десятке населенных пунктов с наибольшей долей загрязняющей пыли в смертности их жителей.



Остерегайтесь квот на выбросы



Так же, как нет точных данных о том, сколько котлов чехи уже заменили, не совсем ясно, на что они их заменяют. По крайней мере опрос Ipsos для компании Stiebel Eltron дает подсказку. Более половины респондентов заявили, что выбирают в качестве замены либо более современный твердотопливный котел, либо газовый котел.



Однако отопление на ископаемом топливе будет постепенно становиться дороже. Согласно текущим планам, с 2027 года домохозяйства будут включены в схему торговли квотами на выбросы. Это приведет к росту цен на 30%», — сказал Зденек Личка, президент Ассоциации теплотехнических компаний.



Даже если речь идет о более современных твердотопливных котлах, их владельцам, возможно, придется менять их снова через несколько лет.