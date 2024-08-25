В некоторых случаях даже студентам не удастся избежать налоговой декларации

Независимо от того, нашли ли вы работу по специальности или получаете дополнительный доход в другом месте, вполне возможно, что вам нужно будет заполнить налоговую декларацию. Редакция SZ Byznys дает обзор того, когда необходимо заполнять форму.





Когда студенты должны подавать налоговую декларацию





С 1 января 2024 года для студентов не действует особый налоговый режим по сравнению с другими налогоплательщиками. По словам Ондрея Макура из Министерства финансов, это означает, что они должны подать налоговую декларацию, если у них есть доход от нескольких работ одновременно в течение одного месяца, этот доход не облагается подоходным налогом (например, DPP или DPČ ) или не освобождается от налога.





Обязанность подачи налоговой декларации распространяется также на студентов, которые занимаются бизнесом, если их годовой налогооблагаемый доход превышает 50 000 крон. Однако это обязательство не распространяется на освобожденные от налогов доходы или доходы от DPP или DPČ.





По словам Ленки Новаковой, руководителя отдела подоходного налога с населения Палаты налоговых консультантов, обязанность подавать декларацию действует и в том случае, если доход составляет менее 50 000 крон, но налогоплательщик сообщает о налоговом убытке за данный год.





Если студенты помимо доходов от трудоустройства, работы в DPČ или DPP (зависимая деятельность) имели дополнительный доход в виде аренды, дохода от капитала или другой деятельности в размере 6 000 крон или более, они также должны подать налоговую декларацию.



Когда студенту не нужно подавать налоговую декларацию





По словам Новаковой, налоговую декларацию не нужно подавать лицу, которое имеет доход только от трудоустройства у одного или нескольких работодателей, если студент (поэтапно) подписал декларацию налогоплательщика о доходах физических лиц по каждому из них (розовая декларация). Кроме того, они не должны иметь других доходов, превышающих 20 000 крон в год, за исключением тех, которые освобождены от налога или облагаются подоходным налогом. Его также не обязательно подавать тем, кто имеет доход от трудоустройства за рубежом, который полностью освобожден от налогообложения в Чехии.





Однако студентам стоит подавать декларацию, если у них не было подписанной декларации от всех работодателей или они не работали целый год. Таким образом, они могут претендовать на всю скидку для налогоплательщика (в 2024 году она составляет 30 840 крон) и получить переплату налога.





Договор о выполнении работ ограничивается 300 часами в течение календарного года с одним работодателем. Если у вас есть несколько договоров с одним работодателем в течение года, часы суммируются для целей лимита.





На основании трудового договора нельзя работать более 20 часов в неделю. Заключить договор на трудовую деятельность возможно, даже если объем работ превышает 300 часов в год.





Подработка





Доход, который студент получает от DPP и DPČ, облагается налогом в размере 15%.





Имеет ли право на отпуск студент, имеющий трудовые отношения с работодателем, договор о выполнении работы или договор о трудовой деятельности?





С 1 января 2024 года право на отпуск имеют также работники, выполняющие работу на основании договоров о работе, выполняемой вне трудовых отношений, констатируют в Минтруда и социальной защиты.





С 1 октября 2023 года работодатель также обязан устанавливать рабочее время в письменном графике рабочего времени для работников, выполняющих работу на основании договоров о работе, выполняемой вне трудовых отношений, и информировать работника об этом или его изменении не позднее чем за три (календарных) дня до начала смены или периода, на который установлено рабочее время, говорится в сообщении МВД.