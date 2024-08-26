«Нас ждут 30 лет «нероста», предупреждает экономист

Чешская Республика будет расти медленнее, чем ожидалось. В этом году всего на 1,1 процента, говорит ухудшившийся прогноз Минфина.





«Мы должны забыть, что средний рост чешской экономики в следующие 20-30 лет составит те же 2,3 процента, что и в предыдущие 30 лет», — предупреждает экономист Яна Матесова. «Если в этом году мы добьемся роста ВВП Чехии на один процент, мы будем считать это большим успехом. И это относительно независимо от того, что делает правительство», — добавляет он в подкасте Ve váte.





Процветанию Чешской Республики препятствуют несколько факторов. Рынки нервничают из-за потрясений на международной арене. «Он летает вверх и вниз, в ценах на товары есть высокие надбавки за риск. Когда в мире плохая ситуация, а это сейчас и есть, в Чехии не может быть очень хорошо. Ситуация с безопасностью, вероятно, худшая со времен Второй мировой войны, по крайней мере, в Европе, но и в мире», — отмечает она.





Мы не ленивые, просто очень дешевые





Низкий уровень благосостояния тесно связан с низкой производительностью. «Дело не в том, что мы производим мало продукции, которую поставляем, а в том, что она имеет низкую цену. Эти высокорентабельные этапы происходят до того, как к нам поступает полуфабрикат, или даже после него. Дело не в том, что чешская рабочая сила ленива или некомпетентна. У нас плохая структура экономики», — описывает Яна Матесова чешскую экономическую модель.





«С 2016 года такая структура экономики с каждым годом приносила нам все меньше и меньше удорожания. Мы не теряем, но из налога на прибыль и заработную плату вычитается все меньше и меньше добавленной стоимости. Это нужно менять», — говорит экономист.





Для того чтобы Чехия снова процветала, старая модель должна быть заменена новой с высокой маржой. «Исследования, разработки, собственные патенты, инновации, собственные идеи, переданные в производство. Производство даже не обязательно должно быть у нас, но вы берете лицензионные сборы. Это также могут быть услуги. Чехия очень хороша в информационной индустрии, в индустрии программного обеспечения, в военной промышленности», — подсчитывает Матесова.





Давайте оценим работу чиновников





По словам Матесовой, если все пойдет хорошо, пройдет около десяти лет, прежде чем мы переведем старую модель на новую. «Но это не значит, что мы должны стагнировать все 10 лет. Скорость роста будет во многом зависеть от того, какие для него созданы условия. Вопрос дорогой энергии является ключевым, но это общеевропейский вопрос».





Изменения в государственном управлении также могли бы помочь. «Чешская государственная администрация активно сопротивляется тому, что на Западе является абсолютным стандартом, — оценке воздействия. Ничто в Законе о государственной службе не обязывает отдельных сотрудников подвергать постоянной оценке свою работу. Это пойдет на пользу процветанию», — говорит Матесова.





«Нам действительно нужно сократить бюрократию, чтобы чиновникам не приходилось говорить о внедрении технологических изменений и в то же время не бояться, что они прогорят и кто-то повернёт ситуацию против них», — добавляет он. .





Более высокие налоги и более высокий долг





По мнению Яны Матесовой, небольшой рост Чехии будет иметь несколько последствий. Правительству придется повышать свои доходы другим способом — за счет налогов. «Если мы хотим и дальше предъявлять те же требования к общественным услугам, что и раньше, налоги придется увеличить. Это, в свою очередь, замедлит экономику, так что это порочный круг». По мнению Матесовой, необходимо экономить, особенно на субсидиях.





По мнению экономиста Матесовой, слишком большая часть государственной казны уходит на обязательные расходы, а на инвестиции остается мало.





«По сравнению со странами Евросоюза мы не являемся недоинвестированной экономикой, но нас сравнивают с некоторыми развитыми странами. Для нас это вопрос эффективности инвестиций, а также их последовательности. Достройку транспортной инфраструктуры мы оставили „на раз“. Поляки этого не делают», — говорит он.





Из-за низких темпов роста Чехия продолжит брать займы по высоким ставкам, прогнозирует также Матесова. Это также будет иметь последствия для финансовых рынков. «Будет большое предложение гособлигаций, они принесут более высокую доходность. Если государство не предложит рынку дешево, ему придется брать дорогие займы у народа», — говорит бывший представитель Чехии во Всемирном банке.