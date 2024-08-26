Мужчине пришла повестка об уплате штрафа. Доверчивость обошлась ему в 1,4 миллиона крон

Мошенники сначала отправили мужчине короткое текстовое сообщение, уведомляя его о штрафе и направляя на сайт, похожий на учетную запись водителя.





«Человек должен был нажать на ссылку, а затем выбрать свой банк и ввести данные для входа в банковскую учетную запись. Впоследствии ему позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его счете была подозрительная активность и, чтобы обезопаситься, он убедил его якобы заблокировать счет и повторно активировать интернет-банкинг», — пояснила Мартина Яндова, пресс-секретарь полиции Трутнова.





Мужчина поверил заявлению, сделал все, как было указано, и посчитал, что его аккаунт теперь в безопасности. О том, что он стал жертвой мошенничества, он узнал через несколько дней, когда обнаружил, что с его счета было произведено несколько несанкционированных платежей на общую сумму почти в полтора миллиона крон.





Полиция сейчас разыскивает воров, и, если они будут найдены, им грозит до восьми лет лишения свободы.





В связи с мошенничеством полиция предупреждает, что мошенники пытаются проникнуть в банковскую сферу с помощью новых уловок.





«В последнее время мы заметили увеличение количества текстовых сообщений и телефонных звонков, в которых звонящие притворяются полицейскими, чиновниками или банкирами и сообщают людям, что они совершили нарушение правил дорожного движения и что им придется заплатить штраф через отправленную ссылку», — отметила Яндова.