Поставщики энергии в Чехии обещают дальнейшие скидки

Начиная с сентября Pražská energetika будет предлагать скидки всем домохозяйствам, у которых нет фиксированной цены, в том числе новым клиентам. По электроэнергии это будет снижение цен до 20%, по газу — до 16%. «Клиентам на этом этапе не нужно ничего делать, нет необходимости звонить или куда-то идти. Авансы менять не нужно, они будут изменены автоматически после следующего расчета», — пояснил представитель Pražská energetika Карел Ганзелка.



Другие игроки рынка также предложат скидки, например CEZ, innogy или E.ON. «Я могу подтвердить, что в обозримом будущем мы объявим цены на 2025 год и что клиенты могут рассчитывать на хорошие новости», — заявила пресс-секретарь ČEZ Алиса Горакова.



«Мы готовимся к скидкам на некоторые тарифы. Осенью мы представим новые прейскуранты как на электричество, так и на газ», — заявил представитель innogy Павел Грохал.



«С 1 октября мы продолжим майское снижение цен на газ еще одним повсеместным снижением тарифов. Это касается всех наших потребителей газа, у которых нет фиксированных цен на энергоносители. По сравнению с началом этого года цены будут ниже примерно на четверть», — сообщил представитель E.ON Роман Шперняк.



Заказчик может сменить поставщика. Но ему следует обратить внимание на то, какие у него обязательства. В случае бессрочного контракта поставщика можно поменять в любое время. Однако обычно ему следует ожидать трехмесячного периода уведомления. Например, если у него фиксированная цена на определенный период, он заплатит штраф в случае досрочного расторжения.



Люди продолжают экономить энергию



По словам поставщиков, сейчас растет интерес к фиксированным продуктам, поскольку они могут стоить дешевле. «Учитывая, что рынок считает, что биржевые цены в 2025, 2026 и 2027 годах продолжат падать, это не лучшее решение, чтобы фиксироваться на долгое время», — советует аналитик консалтинговой компании ENA Иржи Гавор.



Люди продолжают экономить энергию. В первом полугодии потребление электроэнергии в Чехии упало более чем на два процента, особенно среди домохозяйств. В случае с газом экономия была еще более очевидной: минус восемь процентов в годовом исчислении. Но более теплая погода также сыграла значительную роль.



Около семи процентов электроэнергии, используемой в домашних хозяйствах, уходит на работу бытовой техники. Почти у каждого дома есть холодильник и стиральная машина. Около 80% людей имеют компьютер, около 50% — посудомоечную машину. Сушилка есть в четверти домохозяйств, четыре процента людей имели кондиционеры на момент последнего статистического опроса.