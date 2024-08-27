Из-за жары и засухи есть угроза пожаров, предупреждают метеорологи

Предупреждение о температуре, превышающей 31°C, действует до вечера пятницы во всех регионах, кроме Карловых Вар. С субботы оно будет действовать только в некоторых частях Южноморавского и Злинского краев.



Жаркая погода с минимальным количеством осадков, которая в последние дни сопровождалась лишь локальными грозами, также стала причиной предупреждения о пожарной опасности в пятницу.



Метеорологи советуют не разжигать костры на природе, не жечь траву, не бросать окурки на землю и не пользоваться портативными плитами и другими источниками открытого огня. Кроме того, следует беречь воду.