Из-за жары и засухи есть угроза пожаров, предупреждают метеорологи
30 августа 2024
15:00
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Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) сегодня опубликовал предупреждение о риске возникновения пожаров на всей территории страны из-за засухи. Оно действует до дальнейшего уведомления.
Жаркая погода с минимальным количеством осадков, которая в последние дни сопровождалась лишь локальными грозами, также стала причиной предупреждения о пожарной опасности в пятницу.
Метеорологи советуют не разжигать костры на природе, не жечь траву, не бросать окурки на землю и не пользоваться портативными плитами и другими источниками открытого огня. Кроме того, следует беречь воду.
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