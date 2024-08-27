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Из-за жары и засухи есть угроза пожаров, предупреждают метеорологи

Анастасия Князева
30 августа 2024
15:00
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Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) сегодня опубликовал предупреждение о риске возникновения пожаров на всей территории страны из-за засухи. Оно действует до дальнейшего уведомления.
Предупреждение о температуре, превышающей 31°C, действует до вечера пятницы во всех регионах, кроме Карловых Вар. С субботы оно будет действовать только в некоторых частях Южноморавского и Злинского краев.

Жаркая погода с минимальным количеством осадков, которая в последние дни сопровождалась лишь локальными грозами, также стала причиной предупреждения о пожарной опасности в пятницу.

Метеорологи советуют не разжигать костры на природе, не жечь траву, не бросать окурки на землю и не пользоваться портативными плитами и другими источниками открытого огня. Кроме того, следует беречь воду.
погода пожар пожарники Чехия

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