Реформа таможенной службы продолжается: 300 должностей таможенников ликвидируют
30 августа 2024
19:00
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В августе правительство одобрило законопроект, продолжающий реформу таможенной службы. Закон опирается на первую часть реформы, которая была частью пакета консолидации и которая привела, например, к сокращению количества таможенных офисов. Принятая на данный момент поправка в основном изменяет законодательство в области налогового администрирования.
На первом этапе, в рамках пакета консолидации, будет сокращено количество таможенных пунктов с 15 до 6 к 1 июля 2025 года. Теперь правительство одобрило вторую часть реформы, которая направлена на внесение организационных и компетентностных изменений в законодательство, регулирующее сферу деятельности таможенной администрации.
Таможенный пакет также включает важные организационные и компетентностные изменения и усиление цифровизации.
«Пакет корректирует наши компетенции, чтобы мы могли эффективно осуществлять деятельность, связанную с нашей миссией, и является частью более широкого проекта по трансформации таможенной администрации. Он должен упорядочить нашу деятельность, снизить административную нагрузку на бизнес и обеспечить прогнозируемую экономию за счет ликвидации до 300 должностей таможенников в течение следующего года», — заявили в ведомстве.
У таможни будет меньше работы
Законопроект представляет собой набор поправок к 117 законам и изменяет компетенцию таможенной администрации, в основном в виде передачи или поглощения отдельных частичных полномочий в отношении других органов. Например, таможенные органы больше не должны контролировать трудоустройство иностранцев или собирать отчеты от лиц, выращивающих мак и каннабис, и проводить проверки в этой области.
Обязанность лиц, периодически продающих алкоголь (например, на пожарном балу), сообщать в таможенный орган будет отменена без возмещения, что снизит административную нагрузку на общество, не оказывая реального влияния на проведение таможенного контроля.
Поправка также закрепляет компетенцию таможенной администрации по изъятию предмета, упаковки или транспортного средства, если они нарушают закон. Кроме того, расширяются полномочия таможенной администрации по взысканию и принудительному исполнению штрафов, наложенных в соответствии с Кодексом административной процедуры другими органами власти, муниципалитетами или регионами, а также местных сборов.
Сокращение расходов для должников?
Результатом станет повышение эффективности принудительного взыскания и снижение расходов в отношении должников (поскольку принудительное взыскание налогов является значительно менее обременительным с точки зрения затрат на принудительное взыскание), а также долгосрочная операционная экономия для государства. Пакет мер по консолидации уже начал двигаться по этому пути, передав взыскание судебных долгов таможенным органам с 1 января 2024 года.
Другой целью законопроекта является внесение частичных изменений в Налоговый кодекс и другие процессуальные правовые нормы в области налогового администрирования и компетенции органов таможенного администрирования, в основном с учетом опыта применения и на основе изменений, внесенных в рамках так называемого консолидационного пакета.
Вступление в силу законопроекта, который не налагает никаких новых обязательств на государственный бюджет, запланировано на 1 июля 2025 года, а отдельные положения должны вступить в силу с 1 января 2026 года.
Таможенный пакет также включает важные организационные и компетентностные изменения и усиление цифровизации.
«Пакет корректирует наши компетенции, чтобы мы могли эффективно осуществлять деятельность, связанную с нашей миссией, и является частью более широкого проекта по трансформации таможенной администрации. Он должен упорядочить нашу деятельность, снизить административную нагрузку на бизнес и обеспечить прогнозируемую экономию за счет ликвидации до 300 должностей таможенников в течение следующего года», — заявили в ведомстве.
У таможни будет меньше работы
Законопроект представляет собой набор поправок к 117 законам и изменяет компетенцию таможенной администрации, в основном в виде передачи или поглощения отдельных частичных полномочий в отношении других органов. Например, таможенные органы больше не должны контролировать трудоустройство иностранцев или собирать отчеты от лиц, выращивающих мак и каннабис, и проводить проверки в этой области.
Обязанность лиц, периодически продающих алкоголь (например, на пожарном балу), сообщать в таможенный орган будет отменена без возмещения, что снизит административную нагрузку на общество, не оказывая реального влияния на проведение таможенного контроля.
Поправка также закрепляет компетенцию таможенной администрации по изъятию предмета, упаковки или транспортного средства, если они нарушают закон. Кроме того, расширяются полномочия таможенной администрации по взысканию и принудительному исполнению штрафов, наложенных в соответствии с Кодексом административной процедуры другими органами власти, муниципалитетами или регионами, а также местных сборов.
Сокращение расходов для должников?
Результатом станет повышение эффективности принудительного взыскания и снижение расходов в отношении должников (поскольку принудительное взыскание налогов является значительно менее обременительным с точки зрения затрат на принудительное взыскание), а также долгосрочная операционная экономия для государства. Пакет мер по консолидации уже начал двигаться по этому пути, передав взыскание судебных долгов таможенным органам с 1 января 2024 года.
Другой целью законопроекта является внесение частичных изменений в Налоговый кодекс и другие процессуальные правовые нормы в области налогового администрирования и компетенции органов таможенного администрирования, в основном с учетом опыта применения и на основе изменений, внесенных в рамках так называемого консолидационного пакета.
Вступление в силу законопроекта, который не налагает никаких новых обязательств на государственный бюджет, запланировано на 1 июля 2025 года, а отдельные положения должны вступить в силу с 1 января 2026 года.
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