Россия обвинила Чехию в отказе поставлять ей бор для лечения рака
30 августа 2024
14:00
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Россия обвинила Чехию в отказе поставлять ей бор для лечения онкологических заболеваний. Об этом со ссылкой на главу дивизиона ядерной медицины корпорации «Росатом» Валентину Смирнову сообщает ТАСС. Однако МИД Чехии и Минздрав не располагают информацией о том, что такое произошло.
«Я не могу подтвердить информацию о непоставках бора, точнее, у нас нет информации о том, что это было отрицательное решение государственной администрации по экспортной лицензии», — заявил пресс-секретарь МИД Дэниел Дрейк.
«Однако бомбить онкологическую больницу (в Киеве), а потом плакать о том, что другие не хотят работать с нами над лечением рака, кажется шизофреническим», — добавил Дрейк, имея в виду июльское нападение России на онкологическое отделение киевской детской больницы «Охматдет».
С аналогичным заявлением выступило и Министерство здравоохранения Чехии. «У нас нет никакой информации об этом», — сообщил представитель пресс-службы Ян Ржезабек.
Российское информационное агентство ТАСС сообщило в четверг, что ответственность за непоставку несет «чешский производитель бора», но никак не уточнило. «Чехи отказались поставлять нам препарат, улавливающий нейтроны. В медицине тоже есть санкции, это ужасно», — без доказательств и другой информации пожаловался Смирнов.
В Чехии только две компании поставляют бор за границу для фармацевтических целей. Один из них — Katchem.
«Мы не получали никаких запросов от России с 26 января 2021 года», — сказала директор Katchem Ива Бартакова. «Даже тогда не получилось, мы отправили им ссылку на онлайн-форму для ввода запроса, но ее никто не заполнил», — добавила она, добавив, что другой компанией была Interpharma Praha. Но она не пожелала комментировать ситуацию.
Университеты и больницы также производят бор для своих целей, но продавать свою продукцию в Россию им практически невозможно. «Университеты и больницы делают их для своих целей. Это чисто исследование. Они ничего не продают в Россию», — сказал главный исследователь Katchem Томаш Елинек.
Бор используется в протон-бор-захватной терапии (PBCT) — технологии, направленной на избирательное уничтожение раковых клеток путем накопления изотопа бора и последующего облучения его пучком нейтронов. Ядро бора-10 способно эффективно захватывать нейтрон, что приводит к целенаправленному разрушению опухолевой клетки без необходимости хирургического вмешательства.
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