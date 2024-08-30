Самый богатый чех опередил в рейтинге Келлнерову и ее семью

Место Имя Состояние в 2024 г. (млрд крон) Изменение за год (млрд крон) Основная отрасль 1 Даниэль Кршетинский 390 173 EPH (энергетика) 2 Рената Келлнерова с семьей 350 65 PPF (разные отрасли) 3 Патрик Ткач 260 95 EPH, J&T (энергетика) 4 Карел Комарек 170 0 KKCG, Allwyn (ставки и лотереи) 5 Павел Тыкач 145 37 Sev.en Energy (энергетика) 6 Радован Витек 132 -22 CPI (недвижимость) 7 Андрей Бабиш 85 -50 Agrofert (разные отрасли) 8 Михал Стрнад 56 20,5 Czechoslovak Group (оборонная промышленность) 9 Томаш Хренек с семьей 55 13 Moravia Steel, Agel (металлургия) 10 Юзеф Ткач 53 22,5 J&T Finance Group (финансовые услуги)

Активы Кржетинского сосредоточены в корпоративной группе EP, в которой ему принадлежит около 90%. В нее входит энергетический и промышленный холдинг (EPH), объединяющий более 70 компаний по всей Европе. Келлнерова, ранее занимавшая первые места в других списках самых богатых чехов, унаследовала инвестиционную группу PPF вместе со своей семьей от покойного мужа Петра Келлнера. По данным Euro, соучредитель инвестиционной группы J&T Ткач, чье состояние увеличилось на 95 миллиардов крон за год, также получает выгоду от роста EPH.Карел Комарек, основатель инвестиционной группы KKCG, находится на четвертом месте с расчетным состоянием в 170 миллиардов крон. Согласно рейтингу, его состояние не изменилось по сравнению с прошлым годом. Владелец энергетической группы Sev.en Павел Тыкач, занявший пятое место, увеличил свое состояние на 37 миллиардов крон до 145 миллиардов. У занявшего шестое место Радована Витека из группы недвижимости CPI, по данным Euro, состояние уменьшилось на 22 миллиарда крон до 132 миллиардов.У Бабиша, занявшего седьмое место, стоимость активов снизилась, по данным Euro, из-за изменений в секторах, в которых работает холдинговая компания Agrofert из трастовых фондов Бабиша, а именно в химической промышленности, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. У занимающей восьмое место «Чехословацкой группы» Михала Стрнада с его оружейным и машиностроительным бизнесом активы выросли на 20,5 миллиарда крон до 56 миллиардов. Также увеличились активы владельца сталелитейной группы Moravia Steel Томаша Хренко и его семьи, занявшего девятое место, — до 55 миллиардов крон, а десятое место досталось Юзефу Ткачу с компанией J&T Finance Group — до 53 миллиардов крон.Рейтинг пятидесяти самых богатых чехов и словаков составляется и публикуется еженедельником Euro с 2014 г. Аналогичные рейтинги также публикуются журналом Forbes, ежедневным изданием E15, а чехи с самыми большими состояниями также представлены в рейтинге, публикуемом Bloomberg.