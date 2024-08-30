Самый богатый чех опередил в рейтинге Келлнерову и ее семью
2 сентября 2024
15:00
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Самым богатым чехом в рейтинге журнала Euro в этом году стал Даниэль Кршетинский, чье состояние в прошлом году выросло с 217 до 390 миллиардов крон. Таким образом, он обошел Ренату Келлнерову и ее семью, чье состояние увеличилось на 65 миллиардов чешских крон до 350 миллиардов крон. Третье место занял Патрик Ткач, чье состояние оценивается в 260 миллиардов крон. Андрей Бабиш (ANO), председатель ANO и бывший премьер-министр, чье состояние уменьшилось на 50 миллиардов до 85 миллиардов крон, занимает седьмое место в рейтинге Euro.
Активы Кржетинского сосредоточены в корпоративной группе EP, в которой ему принадлежит около 90%. В нее входит энергетический и промышленный холдинг (EPH), объединяющий более 70 компаний по всей Европе. Келлнерова, ранее занимавшая первые места в других списках самых богатых чехов, унаследовала инвестиционную группу PPF вместе со своей семьей от покойного мужа Петра Келлнера. По данным Euro, соучредитель инвестиционной группы J&T Ткач, чье состояние увеличилось на 95 миллиардов крон за год, также получает выгоду от роста EPH.
Карел Комарек, основатель инвестиционной группы KKCG, находится на четвертом месте с расчетным состоянием в 170 миллиардов крон. Согласно рейтингу, его состояние не изменилось по сравнению с прошлым годом. Владелец энергетической группы Sev.en Павел Тыкач, занявший пятое место, увеличил свое состояние на 37 миллиардов крон до 145 миллиардов. У занявшего шестое место Радована Витека из группы недвижимости CPI, по данным Euro, состояние уменьшилось на 22 миллиарда крон до 132 миллиардов.
У Бабиша, занявшего седьмое место, стоимость активов снизилась, по данным Euro, из-за изменений в секторах, в которых работает холдинговая компания Agrofert из трастовых фондов Бабиша, а именно в химической промышленности, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. У занимающей восьмое место «Чехословацкой группы» Михала Стрнада с его оружейным и машиностроительным бизнесом активы выросли на 20,5 миллиарда крон до 56 миллиардов. Также увеличились активы владельца сталелитейной группы Moravia Steel Томаша Хренко и его семьи, занявшего девятое место, — до 55 миллиардов крон, а десятое место досталось Юзефу Ткачу с компанией J&T Finance Group — до 53 миллиардов крон.
Рейтинг пятидесяти самых богатых чехов и словаков составляется и публикуется еженедельником Euro с 2014 г. Аналогичные рейтинги также публикуются журналом Forbes, ежедневным изданием E15, а чехи с самыми большими состояниями также представлены в рейтинге, публикуемом Bloomberg.
Карел Комарек, основатель инвестиционной группы KKCG, находится на четвертом месте с расчетным состоянием в 170 миллиардов крон. Согласно рейтингу, его состояние не изменилось по сравнению с прошлым годом. Владелец энергетической группы Sev.en Павел Тыкач, занявший пятое место, увеличил свое состояние на 37 миллиардов крон до 145 миллиардов. У занявшего шестое место Радована Витека из группы недвижимости CPI, по данным Euro, состояние уменьшилось на 22 миллиарда крон до 132 миллиардов.
У Бабиша, занявшего седьмое место, стоимость активов снизилась, по данным Euro, из-за изменений в секторах, в которых работает холдинговая компания Agrofert из трастовых фондов Бабиша, а именно в химической промышленности, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. У занимающей восьмое место «Чехословацкой группы» Михала Стрнада с его оружейным и машиностроительным бизнесом активы выросли на 20,5 миллиарда крон до 56 миллиардов. Также увеличились активы владельца сталелитейной группы Moravia Steel Томаша Хренко и его семьи, занявшего девятое место, — до 55 миллиардов крон, а десятое место досталось Юзефу Ткачу с компанией J&T Finance Group — до 53 миллиардов крон.
Рейтинг пятидесяти самых богатых чехов и словаков составляется и публикуется еженедельником Euro с 2014 г. Аналогичные рейтинги также публикуются журналом Forbes, ежедневным изданием E15, а чехи с самыми большими состояниями также представлены в рейтинге, публикуемом Bloomberg.
|Место
|Имя
|Состояние в 2024 г. (млрд крон)
|Изменение за год (млрд крон)
|Основная отрасль
|1
|Даниэль Кршетинский
|390
|173
|EPH (энергетика)
|2
|Рената Келлнерова с семьей
|350
|65
|PPF (разные отрасли)
|3
|Патрик Ткач
|260
|95
|EPH, J&T (энергетика)
|4
|Карел Комарек
|170
|0
|KKCG, Allwyn (ставки и лотереи)
|5
|Павел Тыкач
|145
|37
|Sev.en Energy (энергетика)
|6
|Радован Витек
|132
|-22
|CPI (недвижимость)
|7
|Андрей Бабиш
|85
|-50
|Agrofert (разные отрасли)
|8
|Михал Стрнад
|56
|20,5
|Czechoslovak Group (оборонная промышленность)
|9
|Томаш Хренек с семьей
|55
|13
|Moravia Steel, Agel (металлургия)
|10
|Юзеф Ткач
|53
|22,5
|J&T Finance Group (финансовые услуги)
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