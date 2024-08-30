Полиция обнаружила 30 мигрантов в грузовике на магистрали D8, один скончался на месте

Полиция остановила грузовик после восьми часов вечера в направлении Усти-над-Лабем. Пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевейсова сообщила, что внутри было около 30 человек. Национальность мигрантов неизвестна.





«Все указывает на то, что это транзитные мигранты», — написали потом представители полиции в сети «Х».





На месте происшествия также находился вертолет воздушной службы с тепловизионным оборудованием. Он обыскивал территорию и искал мигрантов, которые могли попытаться сбежать. Полиция охарактеризовала обыск как чисто профилактический и заявила, что у них нее информации о том, что кому-то удалось скрыться.





По данным полиции, в грузовике погиб один человек. Это подтвердила и пресс-секретарь спасательной службы Моника Новакова.





«Человек скончался на месте после безуспешных реанимационных мероприятий. О пострадавших пока не сообщается, на месте работали четыре бригады спасателей, врач и инспектор дорожного движения», — добавила Новакова. Чешское телевидение сообщило, что умерла женщина.





В сети «Х» спасатели сообщили, что у прятавшихся в полуприцепе иностранцев были проблемы со здоровьем.